Ashanty Ultah ke-43, Kejutan Mie Goreng dari Anang Hermansyah Jadi Sorotan

RADAR BOGOR – Perayaan ulang tahun ke-43 penyanyi Ashanty pada Rabu 4 November 2026 berlangsung dengan suasana penuh kebahagiaan.

Tidak hanya tampil anggun dalam balutan busana glamor, Ashanty juga mendapat kejutan sederhana dari keluarga yang justru mencuri perhatian, yakni semangkuk besar mie goreng lengkap dengan lilin ulang tahun.

Momen pertambahan usia Ashanty itu dibagikan melalui sejumlah unggahan di akun Instagram pribadinya, @ashanty_ash.

Advertisement Berbagai potret yang diunggah memperlihatkan kebahagiaan Ashanty dalam menyambut usia baru, mulai dari sesi pemotretan hingga kehangatan bersama keluarga.

Dalam salah satu foto yang dibagikan, Ashanty terlihat mengenakan busana berwarna biru yang dipadukan dengan aksesori kepala bernuansa elegan.

Penampilannya semakin menarik dengan kue ulang tahun berwarna putih yang dihiasi buah stroberi segar.

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Melalui keterangan unggahannya, Ashanty menyampaikan rasa syukur atas pertambahan usianya sekaligus mengungkapkan harapan untuk menjalani tahun baru dengan berbagai pengalaman dan kebahagiaan.

“Entering my new age with a grateful heart and big dreams,” tulis Ashanty dalam unggahannya.

Ia juga mengungkapkan antusiasmenya menyambut usia 43 tahun melalui ungkapan penuh semangat.

“Yeayyy i’m 43❤️ Ready to welcome a new year, new memories, and new blessings,” tulisnya.