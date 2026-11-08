Penyanyi Ashanty Rayakan Ultah ke 43 bersama Keluarga, Dapat Kue Bunga Raksasa

RADAR BOGOR – Penyanyi Ashanty merayakan ulang tahunnya yang ke-43 bersama keluarga besar. Alih-alih menggelar pesta mewah, istri Anang Hermansyah itu memilih menikmati momen hangat bersama keluarga dan orang-orang terdekat.

Momen tersebut dibagikan penyanyi Ashanty melalui unggahan carousel berisi 19 foto di akun Instagram pribadinya, @ashanty_ash, pada 5 November 2026.

Ashanty diketahui berulang tahun pada 4 November. Dalam rangkaian foto tersebut, terlihat kebersamaan penyanyi Ashanty bersama Anang Hermansyah, Azriel, Arsy, Arsya, serta sejumlah anggota keluarga dan tim.

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Perayaan diawali di lobi XXI The Premiere di sebuah pusat perbelanjaan. Ashanty tampak mengenakan setelan modest berwarna abu-abu muda dan hijab senada.

Ia kemudian berfoto bersama keluarga besar di depan backdrop XXI.

Advertisement Salah satu foto memperlihatkan rombongan yang cukup ramai, dengan anggota keluarga dan tim berpose bersama hingga sekitar 30 orang.

Dapat Kue Ulang Tahun Penuh Bunga

Suasana perayaan semakin meriah saat Ashanty berganti penampilan dengan hijab hitam, sash pink bertuliskan “HAPPY”, serta tiara bertuliskan “BEST BABE”.

Dekorasi ulang tahun didominasi balon bernuansa rose gold, termasuk balon bertuliskan “HAPPY BIRTHDAY” dan angka 43.

Di hadapan Ashanty terdapat kue ulang tahun dua tingkat berwarna putih dengan tulisan emas “Happy Birthday Ashanty”. Kue tersebut dihiasi bunga hydrangea merah.

Tak hanya satu kue, Ashanty juga mendapatkan kue berbentuk kotak dengan hiasan ceri merah dari Libra Cake.