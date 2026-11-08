Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Selebritis

Penyanyi Ashanty Rayakan Ultah ke 43 bersama Keluarga, Dapat Kue Bunga Raksasa

R
Penulis: Rani Puspitasari Sinaga
Ashanty berpose bersama keluarga dan tim saat merayakan ulang tahun ke-43. Perayaan tersebut dihiasi balon bernuansa merah muda dan kue ulang tahun dengan hiasan bunga merah. Foto: Instagram/ashanty_ash
Ashanty berpose bersama keluarga dan tim saat merayakan ulang tahun ke-43. Perayaan tersebut dihiasi balon bernuansa merah muda dan kue ulang tahun dengan hiasan bunga merah. Foto: Instagram/ashanty_ash

Advertisement

RADAR BOGOR – Penyanyi Ashanty merayakan ulang tahunnya yang ke-43 bersama keluarga besar. Alih-alih menggelar pesta mewah, istri Anang Hermansyah itu memilih menikmati momen hangat bersama keluarga dan orang-orang terdekat.

Momen tersebut dibagikan penyanyi Ashanty melalui unggahan carousel berisi 19 foto di akun Instagram pribadinya, @ashanty_ash, pada 5 November 2026.

Ashanty diketahui berulang tahun pada 4 November. Dalam rangkaian foto tersebut, terlihat kebersamaan penyanyi Ashanty bersama Anang Hermansyah, Azriel, Arsy, Arsya, serta sejumlah anggota keluarga dan tim.

Advertisement

Baca Juga: Berawal dari Perundungan, Aggi Sumbang Emas Muaythai untuk Kabupaten Bogor di Porprov X

Perayaan diawali di lobi XXI The Premiere di sebuah pusat perbelanjaan. Ashanty tampak mengenakan setelan modest berwarna abu-abu muda dan hijab senada.

Ia kemudian berfoto bersama keluarga besar di depan backdrop XXI.

Advertisement

Salah satu foto memperlihatkan rombongan yang cukup ramai, dengan anggota keluarga dan tim berpose bersama hingga sekitar 30 orang.

Dapat Kue Ulang Tahun Penuh Bunga

Suasana perayaan semakin meriah saat Ashanty berganti penampilan dengan hijab hitam, sash pink bertuliskan “HAPPY”, serta tiara bertuliskan “BEST BABE”.

Baca Juga: Anggota MPR RI Endang Setyawati Thohari Ajak Masyarakat Pahami Konstitusi, Ini Alasannya

Dekorasi ulang tahun didominasi balon bernuansa rose gold, termasuk balon bertuliskan “HAPPY BIRTHDAY” dan angka 43.

Di hadapan Ashanty terdapat kue ulang tahun dua tingkat berwarna putih dengan tulisan emas “Happy Birthday Ashanty”. Kue tersebut dihiasi bunga hydrangea merah.

Tak hanya satu kue, Ashanty juga mendapatkan kue berbentuk kotak dengan hiasan ceri merah dari Libra Cake.

Advertisement
Editor : Rani Puspitasari Sinaga
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Ashanty Ultah ke-43, Kejutan Mie Goreng dari Anang Hermansyah Jadi Sorotan

Ashanty Ultah ke-43, Kejutan Mie Goreng dari Anang Hermansyah Jadi Sorotan

Ashanty merayakan ulang tahun ke-43 pada 4 November 2026. Istri Anang Hermansyah ini mendapat kejutan mie goreng yang mencuri perhatian.

Kejutan Natal 2026! Olivia Rodrigo Rilis Lagu Baru Lengkap dengan Video Musik

Kejutan Natal 2026! Olivia Rodrigo Rilis Lagu Baru Lengkap dengan Video Musik

Olivia Rodrigo merilis single Natal pertamanya berjudul “take me home (4 christmas)” pada 5 November 2026, lengkap dengan video musik.

Ado Rayakan Ultah ke-24 dengan Single Patient A, Angkat Kisah Tekanan Sosial

Ado Rayakan Ultah ke-24 dengan Single Patient A, Angkat Kisah Tekanan Sosial

Ado merilis single terbaru Patient A pada ulang tahun ke-24. Lagu ciptaan Yoeko ini mengangkat tekanan sosial dengan video musik monokrom.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer