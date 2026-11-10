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Selebritis

Felicya Angelista Nangis Haru, Kejutan Hito Caesar dan Anak-anak Bikin Baper

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Penulis: Rani Puspitasari Sinaga
Felicya Angelista mengenakan gaun biru bermotif dan tiara sambil memeluk Hito Caesar yang membawa buket bunga besar bersama kedua putrinya di atas panggung Pesta Raja Aroma Indonesia. (Foto: Instagram/@felicyangelista_)
Felicya Angelista mengenakan gaun biru bermotif dan tiara sambil memeluk Hito Caesar yang membawa buket bunga besar bersama kedua putrinya di atas panggung Pesta Raja Aroma Indonesia. (Foto: Instagram/@felicyangelista_)

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RADAR BOGOR – Momen ulang tahun Felicya Angelista kali ini terasa begitu spesial. Selebriti sekaligus founder Scarlett tersebut mendapat kejutan manis dari sang suami, Hito Caesar, bersama kedua putri mereka di tengah perayaan sembilan tahun perjalanan brand Scarlett.

Momen mengharukan bersama Hito Caesar itu dibagikan Felicya Angelista melalui video reels di akun Instagram pribadinya, @felicyangelista_, pada 7 November 2026.

Kejutan Hito Caesar untuk Felicya Angelista tersebut berlangsung dalam acara bertajuk Pesta Raja Aroma Indonesia yang sekaligus menjadi perayaan anniversary ke-9 Scarlett.

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Awalnya, Felicya tampil anggun di atas panggung mengenakan gaun tradisional berwarna biru bermotif, lengkap dengan tiara silver dan kalung mewah. Ia berdiri di depan backdrop bertuliskan SCARLETT RAJA AROMA INDONESIA untuk merayakan perjalanan brand yang didirikannya.

Namun, ada satu hal yang membuat Felicya penasaran. Di tengah acara, ia menyadari sang suami, Hito Caesar atau yang akrab disapa Papoy, tidak terlihat di atas panggung.

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Dalam keterangan unggahannya, Felicya bahkan sempat mengungkapkan rasa herannya karena bertanya-tanya ke mana Papoy pergi.

Hito Caesar Muncul Bersama Kedua Putrinya

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Tak disangka, Hito ternyata sedang menyiapkan kejutan spesial. Tak lama kemudian, ia muncul dari balik panggung sambil membawa buket bunga berukuran besar bernuansa pink dan putih.

Kejutan semakin manis karena Hito tidak datang sendirian. Kedua putri mereka ikut berjalan bersama sang ayah dengan mengenakan gaun ala princess berwarna biru muda yang senada dengan penampilan Felicya.

Melihat kedatangan keluarga kecilnya, Felicya langsung terkejut. Ia spontan menutup mulut, tersenyum, dan berusaha menahan air mata sebelum akhirnya memeluk Hito serta kedua buah hatinya.

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Editor : Rani Puspitasari Sinaga
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