Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Selebritis

Nita Gunawan Tampil Beda di Gala Premiere, Pose Makan Mie Ayam Pakai Outfit Silver Jadi Sorotan

Y
Penulis: Yosep Awaludin
Nita Gunawan mengenakan jumpsuit corset silver dan jaket biru bermotif saat berpose di backdrop gala premiere film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati dan di gerobak Mie Ayam Pak Jo. (Foto: Instagram/@nitagunawan09)
Nita Gunawan mengenakan jumpsuit corset silver dan jaket biru bermotif saat berpose di backdrop gala premiere film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati dan di gerobak Mie Ayam Pak Jo. (Foto: Instagram/@nitagunawan09)

Advertisement

RADAR BOGOR – Penampilan selebriti Nita Gunawan sukses mencuri perhatian saat menghadiri gala premiere film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati.

Tampil dengan busana bernuansa metalik yang dipadukan aksesori unik, Nita Gunawan langsung menjadi salah satu sosok yang paling disorot dalam acara tersebut.

Momen spesial itu dibagikan Nita Gunawan melalui akun Instagram pribadinya, @nitagunawan09, pada Senin 10 November 2026.

Advertisement

Dalam unggahan berbentuk carousel yang terdiri dari 20 foto, ia memperlihatkan sejumlah potret penampilannya selama menghadiri pemutaran perdana film tersebut.

Nita memilih outfit yang tampil berbeda dan memberikan kesan glamor. Ia mengenakan jumpsuit corset berwarna silver metalik dengan aksen bahan sheer hitam pada bagian leher.

Penampilannya semakin menarik berkat jaket cropped biru bermotif abstrak yang memiliki detail lengan lonceng mengembang.

Advertisement

Baca Juga: Punya Kartu KKS, Cek Status Kepesertaan Bansos Tahap 4 dengan 2 Cara Ini

Untuk melengkapi penampilan, rambut Nita ditata dalam sanggul rendah dengan hiasan bunga melati putih yang menjuntai di sisi kepangan.

Ia juga mengenakan anting kristal berukuran besar berbentuk lingkaran yang menambah kesan mewah.

Nita Gunawan Bergaya Glamour di Gerobak Mie Ayam Pak Jo

Salah satu potret yang menarik perhatian dalam unggahan tersebut memperlihatkan Nita Gunawan berpose di depan gerobak Mie Ayam Pak Jo.

Menariknya, meski mengenakan busana glamor layaknya menghadiri acara fashion, Nita tetap tampil santai ketika berpose sambil mengangkat mie kuning menggunakan sumpit. Mie tersebut terlihat berada di atas mangkuk bermotif ayam jago.

Advertisement
Editor : Yosep Awaludin
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Taylor Swift Cetak Sejarah di MTV VMAs 2026, Jadi Musisi Pertama Raih Artist Director Honors

Taylor Swift Cetak Sejarah di MTV VMAs 2026, Jadi Musisi Pertama Raih Artist Director Honors

Taylor Swift kembali cetak prestasi yang luas bisa bahkan mencetak sejarah di MTV VMAs 2026 sebagai musisi pertama Artist Director Honors.

Gisel Tak Paksa Gempi Jadi Artis, Pilih Beri Kebebasan Putrinya Tentukan Masa Depan

Gisel Tak Paksa Gempi Jadi Artis, Pilih Beri Kebebasan Putrinya Tentukan Masa Depan

Gempita Nora Marten atau Gempi putri dari Gisel Anastasia dan Gading Marten kini sudah mulai tumbuh remaja

Nakotiam Binamarga Bogor, Satukan Kopitiam dan Artisan Bakery dalam Satu Lokasi

Nakotiam Binamarga Bogor, Satukan Kopitiam dan Artisan Bakery dalam Satu Lokasi

Cabang baru lagi, Nakotiam Binamarga Bogor gabungkan kopitiam dengan artisan bakery yang klop untuk dinikmati sarapan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer