Nita Gunawan Tampil Beda di Gala Premiere, Pose Makan Mie Ayam Pakai Outfit Silver Jadi Sorotan

RADAR BOGOR – Penampilan selebriti Nita Gunawan sukses mencuri perhatian saat menghadiri gala premiere film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati.

Tampil dengan busana bernuansa metalik yang dipadukan aksesori unik, Nita Gunawan langsung menjadi salah satu sosok yang paling disorot dalam acara tersebut.

Momen spesial itu dibagikan Nita Gunawan melalui akun Instagram pribadinya, @nitagunawan09, pada Senin 10 November 2026.

Advertisement Dalam unggahan berbentuk carousel yang terdiri dari 20 foto, ia memperlihatkan sejumlah potret penampilannya selama menghadiri pemutaran perdana film tersebut.

Nita memilih outfit yang tampil berbeda dan memberikan kesan glamor. Ia mengenakan jumpsuit corset berwarna silver metalik dengan aksen bahan sheer hitam pada bagian leher.

Penampilannya semakin menarik berkat jaket cropped biru bermotif abstrak yang memiliki detail lengan lonceng mengembang.

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Untuk melengkapi penampilan, rambut Nita ditata dalam sanggul rendah dengan hiasan bunga melati putih yang menjuntai di sisi kepangan.

Ia juga mengenakan anting kristal berukuran besar berbentuk lingkaran yang menambah kesan mewah.

Nita Gunawan Bergaya Glamour di Gerobak Mie Ayam Pak Jo

Salah satu potret yang menarik perhatian dalam unggahan tersebut memperlihatkan Nita Gunawan berpose di depan gerobak Mie Ayam Pak Jo.

Menariknya, meski mengenakan busana glamor layaknya menghadiri acara fashion, Nita tetap tampil santai ketika berpose sambil mengangkat mie kuning menggunakan sumpit. Mie tersebut terlihat berada di atas mangkuk bermotif ayam jago.