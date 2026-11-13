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Selebritis

Nicole Rossi Bikin Pangling Pakai Kebaya Emas, Penampilannya Banjir Pujian

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Penulis: Rani Puspitasari Sinaga
Aktris Nicole Rossi. Foto: Instagram
Aktris Nicole Rossi. Foto: Instagram

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RADAR BOGOR – Aktris Nicole Rossi sukses mencuri perhatian saat menghadiri perayaan Scarlett. Penampilannya dalam balutan kebaya emas yang glamor langsung menjadi sorotan setelah dibagikan melalui akun Instagram pribadinya, @nicole_rossi_, pada Sabtu, 8 November 2026.

Nicole Rossi tampil elegan mengenakan kebaya emas yang dihiasi payet dan manik-manik berkilauan.

Kebaya emas aktris Nicole Rossi tersebut memiliki potongan off shoulder dengan lengan panjang berbahan sheer yang memberikan kesan mewah sekaligus modern.

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Penampilannya semakin lengkap dengan kain batik sarong berwarna cokelat gelap bermotif bunga merah. Ia juga mengenakan aksesori berupa kalung emas berukuran kecil, anting berlian, serta sandal hak tinggi berwarna silver dengan detail kristal.

Pose Elegan di Koridor Hotel

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Dalam beberapa foto awal, Nicole terlihat berpose seorang diri di area koridor dan lounge hotel.

Salah satu foto memperlihatkan Nicole berdiri di koridor dengan pencahayaan dramatis. Sorotan lampu membuat detail payet pada kebaya emasnya terlihat semakin berkilau.

Pada foto lainnya, ia bersandar di dinding panel kayu dengan detail belahan busana yang memperlihatkan motif batik. Nicole juga tampak duduk menyamping di sofa abu-abu dengan bantal berwarna teal.

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Rambut panjang hitamnya ditata dengan kepang kecil di bagian depan, sementara bagian lainnya dibiarkan terurai. Ia memilih riasan bernuansa peach yang membuat penampilannya terlihat segar dan natural.

Dalam salah satu foto close-up, Nicole tersenyum tipis ke arah kamera sekaligus memperlihatkan detail bordir emas pada bagian dada kebayanya.

Foto Bareng di Ballroom

Memasuki foto berikutnya, Nicole memperlihatkan suasana perayaan Scarlett yang digelar dalam konsep acara malam formal.

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Editor : Rani Puspitasari Sinaga
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