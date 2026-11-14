Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Selebritis

Diundang ke Hajj Conference, Shadira Firdausi Tak Menyangka Bisa Umrah

R
Penulis: Rani Puspitasari Sinaga
Shadira Firdausi dan suaminya Apip berfoto selfie di depan Ka'bah saat melaksanakan umrah setelah diundang menghadiri Hajj Conference 2026 di Jeddah oleh Ministry of Media Arab Saudi. Foto: Instagram @shadirafirdausii
Shadira Firdausi dan suaminya Apip berfoto selfie di depan Ka'bah saat melaksanakan umrah setelah diundang menghadiri Hajj Conference 2026 di Jeddah oleh Ministry of Media Arab Saudi. Foto: Instagram @shadirafirdausii

Advertisement

RADAR BOGOR – Perjalanan tak terduga dialami kreator konten Shadira Firdausi bersama suaminya, Apip.

Berawal dari undangan menghadiri Hajj Conference 2026 di Arab Saudi, Shadira Firdausi bersama suaminya, Apip justru mendapat kesempatan melaksanakan ibadah umrah hingga bisa berdoa langsung di depan Ka'bah.

Kisah tersebut dibagikan Shadira Firdausi bersama suaminya, Apip melalui video Reels di akun Instagram pribadinya, @shadirafirdausii, Selasa, 11 November 2026.

Advertisement

Baca Juga: Dibangun Bersama Keluarga, Kopi Tiga Kolam di Bogor Kini Ramai dan Viral

Dalam unggahannya, Shadira memperlihatkan awal mula undangan yang diterimanya melalui pesan WhatsApp dari Ministry of Media Arab Saudi.

"Hello Shadira, I'm from the Ministry of Media, and I'm delighted to invite you to attend the Hajj Conference 2026," demikian isi pesan tersebut.

Advertisement

Undangan singkat itu menjadi awal perjalanan Shadira dan Apip menuju Tanah Suci. Keduanya terlihat berpamitan dengan anak mereka sebelum berangkat ke Arab Saudi.

Dijemput VIP Driver dan Hadiri Konferensi

Baca Juga: Andalkan Digitalisasi, Galeri 88 Furniture di Pamijahan Bogor Bisa Kerek Omzet

Perjalanan pasangan ini semakin istimewa karena mendapatkan fasilitas penerbangan kelas bisnis.

Dalam video yang dibagikan, Shadira dan Apip tampak menikmati perjalanan dengan duduk di kursi business class.

Setibanya di Jeddah, keduanya disambut pengemudi khusus dengan kendaraan SUV berlabel VVIP. Mereka kemudian diantar menuju Hotel Shangri-La Jeddah.

Baca Juga: Manfaatkan Digitalisasi, Ayam Geprek Katineung di Bogor Permudah Transaksi

Di hotel, Shadira memperlihatkan paket sambutan berwarna ungu yang berisi undangan Opening Ceremony, kartu identitas, serta tanda pengenal Hajj Conference and Exhibition.

Advertisement
Editor : Rani Puspitasari Sinaga
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Ayo Ikuti Fun Walk Bareng Kopi Bintang Lima di Kota Bogor, Hadiah Umrah hingga Motor Menanti

Ayo Ikuti Fun Walk Bareng Kopi Bintang Lima di Kota Bogor, Hadiah Umrah hingga Motor Menanti

Fun Walk Bareng Kopi Bintang Lima Hitam Manis 29 November 2026. Nikmati jalan santai, hiburan, bazar UMKM, kopi gratis hingga umrah.

Bentuk Apresiasi, 103 Marbot dan Satgas Galuga Kabupaten Bogor Diberangkatkan Umrah

Bentuk Apresiasi, 103 Marbot dan Satgas Galuga Kabupaten Bogor Diberangkatkan Umrah

Rudy Susmanto berangkatkan 103 marbot dan petugas Satgas TPA Galuga untuk umrah sebagai bentuk apresiasi Pemkab Bogor atas pengabdian mereka

Berangkatkan Jemaah Umrah, Bupati Rudy Susmanto Titip Doa untuk Kabupaten Bogor

Berangkatkan Jemaah Umrah, Bupati Rudy Susmanto Titip Doa untuk Kabupaten Bogor

Bupati Bogor Rudy Susmanto melepas jemaah umrah Pemkab Bogor. Para marbot masjid dan sosok berjasa mendapat apresiasi atas pengabdiannya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer