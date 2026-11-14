Diundang ke Hajj Conference, Shadira Firdausi Tak Menyangka Bisa Umrah

RADAR BOGOR – Perjalanan tak terduga dialami kreator konten Shadira Firdausi bersama suaminya, Apip.

Berawal dari undangan menghadiri Hajj Conference 2026 di Arab Saudi, Shadira Firdausi bersama suaminya, Apip justru mendapat kesempatan melaksanakan ibadah umrah hingga bisa berdoa langsung di depan Ka'bah.

Kisah tersebut dibagikan Shadira Firdausi bersama suaminya, Apip melalui video Reels di akun Instagram pribadinya, @shadirafirdausii, Selasa, 11 November 2026.

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Dalam unggahannya, Shadira memperlihatkan awal mula undangan yang diterimanya melalui pesan WhatsApp dari Ministry of Media Arab Saudi.

"Hello Shadira, I'm from the Ministry of Media, and I'm delighted to invite you to attend the Hajj Conference 2026," demikian isi pesan tersebut.

Advertisement Undangan singkat itu menjadi awal perjalanan Shadira dan Apip menuju Tanah Suci. Keduanya terlihat berpamitan dengan anak mereka sebelum berangkat ke Arab Saudi.

Dijemput VIP Driver dan Hadiri Konferensi

Perjalanan pasangan ini semakin istimewa karena mendapatkan fasilitas penerbangan kelas bisnis.

Dalam video yang dibagikan, Shadira dan Apip tampak menikmati perjalanan dengan duduk di kursi business class.

Setibanya di Jeddah, keduanya disambut pengemudi khusus dengan kendaraan SUV berlabel VVIP. Mereka kemudian diantar menuju Hotel Shangri-La Jeddah.

Di hotel, Shadira memperlihatkan paket sambutan berwarna ungu yang berisi undangan Opening Ceremony, kartu identitas, serta tanda pengenal Hajj Conference and Exhibition.