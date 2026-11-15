Patricia Gouw Bikin Konten Bareng Mantan, di JFW, Singgung Six Pack yang Hilang

RADAR BOGOR – Presenter sekaligus model Patricia Gouw sukses mengundang perhatian warganet setelah mengunggah video komedi bersama seorang pria yang diperkenalkan seolah-olah sebagai mantan kekasihnya.

Konten tersebut memperlihatkan interaksi keduanya yang penuh candaan, mulai dari momen saling menyapa hingga membahas perubahan penampilan.

Video itu dibagikan melalui fitur Reels di akun Instagram pribadinya, @patriciagouw, pada Kamis, 13 November 2026.

Advertisement Berdurasi sekitar 39 detik, konten tersebut mengambil latar belakang suasana Jakarta Fashion Week (JFW).

Dalam video tersebut, Patricia Gouw seolah tidak sengaja bertemu mantan kekasihnya di belakang panggung acara fesyen.

Adegan dibuat dengan konsep komedi romantis yang dilengkapi filter hati berwarna merah muda.

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Pada bagian pembuka, terlihat tampilan layar terbagi atau split screen dengan latar studio foto.

Patricia tampil mengenakan busana serba putih (all-white), dipadukan kerah bergaris hitam-putih dan lanyard hijau bertuliskan JFW DESIGNER.

Di sisi lain, seorang pria mengenakan kemeja batik merah bermotif bunga dan burung merak serta celana panjang cokelat. Keduanya terlihat tersenyum ke arah kamera.

1. Patricia Gouw Mengaku Enggan Menyapa Mantan

Keseruan dimulai ketika Patricia berjalan menyusuri koridor area acara sambil merekam dirinya sendiri.