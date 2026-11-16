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Selebritis

Aldi Taher Ungkap Pernah Ingin Mengakhiri Hidup Gegara Masalah Ini

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Penulis: Rani Puspitasari Sinaga
Aldi Taher. Foto: Instagram
Aldi Taher. Foto: Instagram

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RADAR BOGOR – Aldi Taher mengungkap pengalaman kelam yang pernah dialaminya sekitar delapan hingga sembilan bulan lalu. Ia mengaku sempat terpikir untuk mengakhiri hidup ketika merasa semakin jauh dari Tuhan.

Aldi Taher mengatakan, kondisi tersebut terjadi ketika dirinya mulai meninggalkan kebiasaan membaca Alquran dan menjalankan salat. Perasaan hampa pun perlahan muncul meski pekerjaannya masih berjalan dan penghasilannya tetap ada.

“Saya sempat mau mengakhiri hidup 8-9 bulan lalu. Karena apa? Karena godaan setan. Saya baca Alquran mulai stop, salat mulai saya tinggal, bolong-bolong,” ungkap Aldi Taher.

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Pengakuan tersebut bahkan pernah disampaikannya langsung kepada sang istri, Salsabilih, yang ketika itu baru saja melahirkan.

“Saya bilang, ‘Bun, aku mau bunuh diri’. Kaget dia. Saya kan imam, makmum dengar imamnya ngomong gitu kan goyang,” tuturnya.

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Aldi juga mengaku sempat berada dalam kondisi sangat terpuruk hingga muncul pikiran untuk meminum cairan yang dilihatnya di kamar mandi.

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Namun, respons sang istri justru membuatnya tersadar. Ia diingatkan untuk kembali membaca Alquran dan mendekatkan diri kepada Allah.

“Ya Allah, Pa, udah Papa baca Alquran lagi, Pa. Langsung tersentak hati saya. Ya Allah, maafkan hamba ya Allah,” kenangnya.

Menurut Aldi, pengalaman tersebut membuatnya menyadari bahwa rasa kosong yang dialaminya bukan semata-mata karena persoalan pekerjaan atau ekonomi.

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“Kalau orang jauh dari Allah itu ketakutan nggak jelas. Rezeki mah ada aja, nyanyi ada aja, cuman kayak nggak percaya rezeki itu atas kebesaran Allah. Kita jadi hampa,” katanya.

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Editor : Rani Puspitasari Sinaga
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