Raffi Ahmad Minta Maaf, Siapkan Rp15 Miliar Bareng The Dudas Minus One

RADAR BOGOR - Raffi Ahmad akhirnya, buka suara di tengah sorotan publik terkait kerja sama dengan sejumlah kementerian.

Tak hanya menyampaikan permintaan maaf, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni itu juga mengungkapkan langkah yang akan dilakukannya sebagai bentuk tanggung jawab.

Dalam pernyataan yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, Senin 16 November 2026, Raffi menyampaikan sejumlah hal penting.

Advertisement "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sebelum saya menjadi utusan khusus presiden serta kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terjadi saat saya menjabat sebagai utusan khusus presiden," jelas Raffi.

"Dalam video ini, tidak ada pembelaan dan saya meminta maaf. Sebagai bentuk pertanggungjawaban saya menjawab keresahan publik dan melihat kondisi saat ini," sambungnya.

Advertisement Salah satunya, ia bersama tiga sahabatnya yang tergabung dalam The Dudas Minus One berkomitmen mengalokasikan dana sebesar Rp15 miliar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Tiga rekan yang dimaksud adalah Ariel, Desta, dan Gading Marten.

Sebelumnya, ketiganya juga telah memberikan penjelasan mengenai keterlibatan mereka dalam kerja sama dengan kementerian.

Raffi menegaskan, pernyataannya kali ini bukan untuk mencari pembenaran.

Ia menyebut, permintaan maaf tersebut disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus respons terhadap keresahan masyarakat.