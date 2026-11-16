Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Selebritis

Raffi Ahmad Minta Maaf, Siapkan Rp15 Miliar Bareng The Dudas Minus One

S
Penulis: Siti Dewi Yanti
Raffi Ahmad menyampaikan permintaan maaf di Instagram pribadinya, Senin 16 November 2026. (Instagram @raffinagita1717)
Raffi Ahmad menyampaikan permintaan maaf di Instagram pribadinya, Senin 16 November 2026. (Instagram @raffinagita1717)

Advertisement

RADAR BOGOR - Raffi Ahmad akhirnya, buka suara di tengah sorotan publik terkait kerja sama dengan sejumlah kementerian. 

Tak hanya menyampaikan permintaan maaf, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni itu juga mengungkapkan langkah yang akan dilakukannya sebagai bentuk tanggung jawab.

Dalam pernyataan yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, Senin 16 November 2026, Raffi menyampaikan sejumlah hal penting. 

Advertisement

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sebelum saya menjadi utusan khusus presiden serta kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terjadi saat saya menjabat sebagai utusan khusus presiden," jelas Raffi.

"Dalam video ini, tidak ada pembelaan dan saya meminta maaf. Sebagai bentuk pertanggungjawaban saya menjawab keresahan publik dan melihat kondisi saat ini," sambungnya.

Baca Juga: PUSKAPI Bogor Ungkap 5 Kriteria Calon Wapres Pengganti Gibran, Prabowo Diminta Selektif

Advertisement

Salah satunya, ia bersama tiga sahabatnya yang tergabung dalam The Dudas Minus One berkomitmen mengalokasikan dana sebesar Rp15 miliar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Tiga rekan yang dimaksud adalah Ariel, Desta, dan Gading Marten. 

Sebelumnya, ketiganya juga telah memberikan penjelasan mengenai keterlibatan mereka dalam kerja sama dengan kementerian.

Raffi menegaskan, pernyataannya kali ini bukan untuk mencari pembenaran. 

Ia menyebut, permintaan maaf tersebut disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus respons terhadap keresahan masyarakat.

Advertisement
Editor : Siti Dewi Yanti
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Gibran Mundur dari Jabatan Wapres, Raffi Ahmad Sampaikan Pesan Menyentuh

Gibran Mundur dari Jabatan Wapres, Raffi Ahmad Sampaikan Pesan Menyentuh

Raffi Ahmad menyampaikan pesan menyentuh setelah Gibran Rakabuming Raka memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wapres.

Dodge Challenger Hellcat Redeye Raffi Ahmad Punya 797 HP, Bisa Melaju hingga 325 Km per Jam

Dodge Challenger Hellcat Redeye Raffi Ahmad Punya 797 HP, Bisa Melaju hingga 325 Km per Jam

Punya house power hingga 797, ini dia beberapa fitur Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye yang dimiliki Raffi Ahmad.

Raffi Ahmad dan Gading Marten Sambangi Balai Kota Bogor, Bidik Potensi Basket hingga Seni Anak Muda

Raffi Ahmad dan Gading Marten Sambangi Balai Kota Bogor, Bidik Potensi Basket hingga Seni Anak Muda

Balai Kota Bogor kedatangan Raffi Ahmad dan juga Gading Marten, Wali Kota Bogor sebut incar potensi basket dan seni anak muda.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer