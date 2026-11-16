Kareena Kapoor Ditegur Gegara Kalung Ayat Kursi

RADAR BOGOR – Penampilan Kareena Kapoor saat menghadiri perayaan Diwali menuai kontroversi. Aktris Bollywood tersebut mendapat teguran resmi terkait kalung zamrud 30 karat yang dikenakannya dan disebut memuat ukiran Ayat Kursi dari Surat Al-Baqarah.

Teguran itu disampaikan Abbas Hafeez melalui surat tertanggal 11 November 2026. Teguran juga ditujukan kepada penata gaya selebriti Rhea Kapoor yang menyiapkan penampilan aktris Bollywood Kareena Kapoor dalam acara tersebut.

Kontroversi bermula ketika Kareena Kapoor mengunggah foto penampilannya saat Diwali melalui Instagram.

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Dalam foto tersebut, aktris berusia 46 tahun itu mengenakan kaftan rancangan Punit Balana, turban senada, serta kalung zamrud 30 karat yang disebut dihiasi ukiran Ayat Kursi, yakni ayat ke-255 Surat Al-Baqarah.

Rhea sebelumnya menjelaskan bahwa perhiasan tersebut merupakan bagian dari warisan keluarga kerajaan Bhopal.

Advertisement “Kareena mengenakan kaftan dan turban berbahan perak murni dari Punit Balana. Ia juga memakai hiasan kepala berusia 200 tahun dari Nawab Bhopal serta zamrud 30 karat milik Begum Bhopal yang diukir dengan Ayat Kursi,” tulis Rhea dalam unggahannya.

Rhea juga mengungkapkan bahwa perhiasan tersebut berasal dari keluarga suami Kareena, Saif Ali Khan.

“Nenek dari pihak ayah Saif, Sajida Sultan, merupakan putri dari Nawab Bhopal terakhir,” lanjutnya.

Sajida Sultan merupakan putri Hamidullah Khan, Nawab Bhopal terakhir, sekaligus nenek Saif dari pihak ayah. Perhiasan tersebut disebut diwariskan secara turun-temurun hingga akhirnya menjadi bagian dari koleksi keluarga Saif.

Namun, Abbas mempersoalkan cara kalung yang memuat ayat suci tersebut ditampilkan dalam foto dan media sosial. Ia menegaskan keberatannya bukan terhadap pakaian Kareena maupun perhiasan kerajaan lainnya.