RADAR BOGOR – Aksi kocak Chika Jessica dan Indra Bekti kembali mengundang gelak tawa warganet.

Keduanya tampil kompak dalam sebuah video komedi singkat yang diunggah melalui akun Instagram @chikajessica88 pada Kamis, 13 November 2026.

Mengusung tema POV: 2 Ekstrovert Lagi Berbagi Cerita, video tersebut memperlihatkan tingkah dua selebritas ini saat sama-sama ingin menyampaikan cerita.

Advertisement Dengan busana formal bernuansa emas, Chika dan Indra sukses menghadirkan adegan komedi yang mengandalkan ekspresi wajah serta gerakan tubuh.

Video diawali dengan Chika yang mengenakan gaun emas bermotif bunga. Rambutnya ditata dalam sanggul rapi.

Ia duduk berdampingan dengan Indra Bekti yang tampil memakai jas emas bermotif garis lengkap dengan dasi kupu-kupu hitam.

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Keduanya berada di depan latar dinding putih polos. Tidak ada percakapan yang terdengar sepanjang video. Sebagai gantinya, adegan komedi tersebut diiringi musik instrumental.

Saling Berebut Cerita hingga Tak Mau Kalah

Kelucuan mulai terlihat ketika Chika menunjuk ke arah kamera dengan dahi berkerut dan mulut terbuka lebar.

Ekspresinya seolah menggambarkan rasa tidak percaya terhadap cerita yang sedang didengarnya.

Indra Bekti kemudian merespons dengan mimik serupa. Ia membelalakkan mata, membuka mulut, sekaligus mengangkat kedua tangannya untuk memperkuat ekspresi keterkejutannya.