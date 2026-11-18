RADAR BOGOR – Nama kontak pasangan di ponsel ternyata bisa mengungkap sisi romantis sekaligus kocak para selebriti. Hal itu terlihat dalam sebuah video kompilasi yang diunggah akun Instagram mrsayudewi pada Minggu, 16 November 2026.

Video tersebut memperlihatkan sejumlah selebriti yang diminta menunjukkan nama kontak pasangan masing-masing di ponsel. Beragam jawaban pun muncul, mulai dari panggilan penuh kasih sayang hingga nama yang mengundang gelak tawa.

Salah satu yang mencuri perhatian adalah Luna Maya. Ia terlihat mencari nama kontak di ponselnya sebelum akhirnya memperlihatkan nama Bebe yang ternyata merujuk pada sang suami, Maxime Bouttier.

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Luna Maya Simpan Kontak Maxime dengan Nama Bebe

Dalam video tersebut, Luna tampil mengenakan atasan rajut abu-abu tanpa lengan dan celana jeans biru muda. Sambil tersenyum, ia menunjukkan layar ponselnya yang menampilkan kontak Bebe.

Advertisement "Wihh misscall gak diangkat lagi, video call," ujar Luna sambil memperlihatkan riwayat panggilan video dengan Bebe pada 7 November 2026.

Panggilan sederhana tersebut justru membuat momen itu terasa romantis dan menggemaskan. Tak heran, nama kontak Luna menjadi salah satu yang menarik perhatian warganet.

Sebelum Luna, Titi Kamal lebih dulu memperlihatkan nama kontak suaminya yang disimpan dengan sebutan YAYANG.

Aktris tersebut tampak tersipu malu sekaligus tertawa ketika nama itu terlihat di depan kamera.

Ririn Ekawati hingga Edric Tjandra Punya Nama Unik

Keseruan berlanjut saat Ririn Ekawati menunjukkan kontak bernama IBS yang dilengkapi emoji hati.

Ketika ditanya mengenai artinya, Ririn langsung menjawab sambil tertawa.