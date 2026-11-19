RADAR BOGOR – Penampilan Ayu Ting Ting kembali menjadi perbincangan di media sosial.

Kali ini, Ayu Ting Ting sukses menarik perhatian warganet melalui gaya busana bernuansa autumn yang ditampilkan dalam unggahan video terbaru di akun Instagram pribadinya, @ayutingting92.

Video reel yang diunggah pada Senin, 17 November 2026, memperlihatkan Ayu Ting Ting mengenakan perpaduan outfit bermotif plaid dengan nuansa warna cokelat, merah, dan hitam.

Advertisement Penampilannya yang modis dan elegan tersebut langsung mendapatkan banyak respons positif serta pujian dari para pengikutnya.

Dalam video singkat tersebut, Ayu mengawali penampilannya dengan berpose di depan gorden berwarna beige.

Ia mengenakan atasan crop model off-shoulder berlengan panjang dengan kombinasi motif kotak-kotak berwarna cokelat, tan, dan hitam.

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Detail buckle pada bagian lengan memberikan sentuhan unik pada busana tersebut.

Sementara itu, tambahan korset pinggang berwarna cokelat berukuran lebar membuat penampilannya terlihat semakin tegas dan stylish.

Rok Asimetris dengan Perpaduan Tiga Motif Plaid

Salah satu elemen busana yang paling menonjol dari penampilan Ayu adalah rok mini asimetris yang dikenakannya.

Rok tersebut memiliki desain berlapis dengan perpaduan tiga motif berbeda. Mulai dari motif plaid merah, gingham hitam-putih, hingga motif kotak-kotak bernuansa gelap yang dibuat menjuntai lebih panjang pada salah satu sisi.