RADAR BOGOR – Ingin menikmati suasana alam Sentul tanpa harus melakukan perjalanan terlalu jauh? Gunung Ciung di Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, bisa jadi salah satu alternatif.

Gunung Ciung menawarkan pengalaman menjelajahi kawasan perbukitan melalui aktivitas trekking.

Perjalanan menuju area puncak Gunung Ciung menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang ingin menggabungkan kegiatan fisik dengan kesempatan menikmati pemandangan alam.

Advertisement Sepanjang jalur perjalanan, pengunjung dapat merasakan suasana pedesaan yang masih dikelilingi vegetasi hijau khas perbukitan Sentul.

Lingkungan tersebut memberikan pengalaman berbeda dibandingkan suasana perkotaan yang identik dengan aktivitas padat dan hiruk-pikuk kendaraan.

Setelah mencapai area yang lebih tinggi, pengunjung bisa menikmati panorama alam di sekeliling kawasan perbukitan.

Pemandangan tersebut menjadi salah satu daya tarik bagi mereka yang ingin melepas penat sekaligus menghabiskan waktu di alam terbuka.

Gunung Ciung Sentul Punya Jalur Trekking Menuju Curug

Selain menawarkan aktivitas pendakian ringan melalui jalur perbukitan, Gunung Ciung juga memiliki keterkaitan dengan akses menuju Curug Ciung.

Keberadaan air terjun tersebut memberikan pilihan pengalaman wisata alam yang lebih beragam.

Pengunjung dapat mengombinasikan kegiatan trekking dengan menjelajahi kawasan air terjun, sesuai kondisi jalur dan akses yang tersedia.