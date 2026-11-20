RADAR BOGOR – Momen ulang tahun aktor Randy Martin ke-28 berlangsung penuh kehangatan. Sang kekasih, penyanyi Lyodra Ginting, menyiapkan kejutan berupa makan malam romantis di sebuah restoran high-rise.

Potret kebersamaan Lyodra Ginting dan Randy Martin yang diunggah melalui Instagram pun langsung menarik perhatian warganet.

Melalui akun Instagram pribadinya, @lyodraofficial, pada Selasa, 18 November 2026, Lyodra Ginting membagikan enam foto dalam satu unggahan carousel.

Advertisement Deretan potret tersebut memperlihatkan suasana perayaan ulang tahun Randy yang dikemas secara romantis dan penuh kejutan.

Pada foto pertama, Lyodra tampak mengenakan dress beige model off-shoulder dengan lengan panjang.

Ia memeluk Randy dari belakang ketika sang kekasih duduk di kursi mengenakan kaus hitam dan celana jeans biru. Randy terlihat tersenyum sambil mendongakkan wajah ke arah Lyodra.

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Di sisi keduanya, terdapat meja makan yang dihiasi rangkaian bunga mawar berwarna biru dan putih, lilin, serta buket mawar putih berukuran besar dengan balutan kertas biru muda. Dekorasi tersebut menambah kesan istimewa dalam perayaan hari spesial Randy.

Kue Twenty ATE dan Hiasan Bunga Baby's Breath

Salah satu detail yang mencuri perhatian terlihat pada foto kedua. Lyodra dan Randy berpose berdampingan di depan sebuah kue ulang tahun berwarna putih berukuran kecil. Kue tersebut dihiasi taburan sprinkle warna-warni dan tulisan unik "Twenty ATE".

Di atas kue juga terdapat tiga lilin yang menyala. Tulisan Twenty ATE menjadi permainan kata yang merujuk pada usia Randy yang kini menginjak 28 tahun atau Twenty Eight.

Suasana makan malam semakin romantis dengan hamparan bunga baby's breath berwarna putih yang menghiasi bagian depan meja.