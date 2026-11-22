RADAR BOGOR – Kabar bahagia datang dari aktris Amanda Manopo. Namanya masuk dalam daftar penerima penghargaan HighEnd The Alpha Under 40 2026.

Momen istimewa tersebut dibagikan Amanda Manopo melalui akun Instagram pribadinya, @amandamanopo, pada 19 November 2026.

Dalam unggahan berupa carousel berisi empat foto, Amanda Manopo memperlihatkan momen ketika menerima penghargaan tersebut.

Advertisement Tak hanya prestasinya yang menjadi perhatian, penampilan aktris ini dengan busana tradisional bernuansa mewah juga sukses mencuri sorotan.

Amanda tampil anggun mengenakan kebaya berbahan velvet berwarna maroon. Busana tersebut dipadukan dengan korset berbahan lace transparan yang dihiasi payet merah serta sarong batik bermotif emas.

Penampilannya semakin elegan dengan rambut yang ditata dalam sanggul rapi dan dilengkapi aksesori jepit emas.

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Riasan wajah flawless dengan sentuhan lipstik nude pink, ditambah anting emas berukuran kecil, membuat keseluruhan tampilannya terlihat semakin berkelas.

Pose di Eskalator hingga Red Carpet

Empat foto yang dibagikan Amanda menampilkan sejumlah momen berbeda dalam acara penghargaan tersebut.

Pada foto pertama, Amanda terlihat dalam potret close-up dengan senyum lembut. Riasan wajah bernuansa glowing membuat penampilannya tampak segar dan menawan.

Sementara itu, foto kedua memperlihatkan Amanda berdiri di area lobi gedung modern, tepat di depan eskalator.