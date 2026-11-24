RADAR BOGOR – Penampilan aktris muda Aqeela Calista kembali mencuri perhatian publik.

Kali ini, Aqeela Calista tampil dengan konsep pemotretan glamor dan elegan dalam balutan gaun hitam-emas yang memberikan kesan mewah sekaligus dramatis.

Potret terbaru Aqeela Calista tersebut merupakan hasil kolaborasinya dengan fotografer profesional Riomotret.

Advertisement Foto-foto itu diunggah melalui akun Instagram @riomotret pada Jumat, 21 November 2026.

Dalam unggahan carousel yang terdiri dari empat foto dan diberi label RIOMOTRET 2026, Aqeela memperlihatkan penampilan berbeda dari gaya yang biasa ditampilkan.

Ia mengenakan gaun one-shoulder berwarna hitam dan emas dengan hiasan applique metalik berbentuk daun yang memenuhi bagian gaun.

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Busana tersebut memiliki potongan slit tinggi hingga paha serta dilengkapi cape panjang yang menjuntai sampai menyentuh lantai.

Perpaduan detail tersebut menciptakan tampilan busana yang mewah dengan sentuhan artistik.

Lighting Merah dan Biru Hadirkan Nuansa Dramatis

Konsep pemotretan kali ini mengusung suasana studio gelap dengan permainan pencahayaan bernuansa merah dan biru.

Sorotan cahaya merah diarahkan ke sisi kanan tubuh Aqeela, sedangkan pencahayaan biru menghiasi bagian belakang yang menggunakan latar tirai gelap.