RADAR BOGOR – Penampilan Aqeela Calista dan Fattah Syach kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar.

Pasangan muda yang populer dengan sebutan Fatqeel tersebut mencuri perhatian melalui sejumlah potret terbaru saat menghadiri ajang SCTV Awards 2026.

Momen kebersamaan keduanya dibagikan fotografer Rio Motret melalui akun Instagram @riomotret pada Sabtu, 22 November 2026.

Advertisement Dalam unggahan tersebut, Rio memperlihatkan tiga foto Aqeela dan Fattah yang langsung menarik perhatian warganet.

Pada rangkaian foto bertajuk RIOMOTRET 2026 itu, Aqeela tampil memukau dengan balutan gaun glamor bernuansa hitam dan emas.

Busana model one-shoulder tersebut dihiasi applique berbentuk daun metalik, serta dilengkapi cape transparan berwarna emas yang menjuntai hingga menyentuh lantai.

Advertisement Baca Juga: Kenali 3 Tanda Shockbreaker Mobil Rusak, Jangan Abaikan Rembesan Oli dan Pantulan Bodi

Gaun yang dikenakan Aqeela juga memiliki belahan tinggi pada bagian kaki. Penampilannya semakin menonjol dengan sepatu hak tinggi berwarna emas yang dilengkapi tali.

Di sampingnya, Fattah Syach terlihat tampil elegan mengenakan setelan jas hitam yang dipadukan dengan kemeja putih krem tanpa dasi.

Rambutnya ditata rapi ke arah belakang, dengan bagian poni yang dibiarkan jatuh ke dahi sehingga memberikan kesan dewasa.

Pose Dekat di Depan Tangga Biru

Dua foto pertama memperlihatkan Aqeela dan Fattah berpose berdampingan dengan jarak yang sangat dekat. Keduanya berada di depan latar tangga berwarna biru dan dinding abu-abu.