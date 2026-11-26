RADAR BOGOR – Perayaan ulang tahun ke-9 program televisi Brownis Obrowlan Manis di Trans TV berlangsung meriah.

Momen spesial tersebut turut dibagikan Ayu Ting Ting melalui akun Instagram pribadinya @ayutingting92 pada Selasa, 25 November 2026.

Dalam unggahan berupa carousel tujuh foto, penyanyi sekaligus presenter itu memperlihatkan kebersamaan para host dan kru Brownis.

Advertisement Penampilan Ayu menjadi salah satu hal yang menarik perhatian. Ia mengenakan dress mini bernuansa metalik pink yang dipadukan dengan jaket bomber mengilap berwarna senada serta boots putih tinggi.

Dalam foto pembuka, Ayu tampak berdiri di samping sebuah kue ulang tahun berukuran besar dengan empat tingkat.

Ia berpose bersama Ruben Onsu, Ivan Gunawan, dan Wendy Cagur yang juga tampil kompak mengenakan busana bernuansa metalik dengan warna berbeda, yakni mint, biru keunguan, dan krem.

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Kue Ulang Tahun Empat Tingkat Bertema Pantai

Kue yang menjadi pusat perhatian dalam perayaan tersebut memiliki dekorasi bertema pantai dengan berbagai ornamen khas suasana pesisir.

Bagian paling bawah didominasi warna biru dan dihiasi ilustrasi pohon kelapa, sandal jepit, bola pantai, serta kerang.

Di atasnya, tingkat kedua tampil dengan warna pink yang dipadukan gambar pohon kelapa dan pemandangan matahari terbenam atau sunset.

Sementara itu, tingkat ketiga menggunakan warna hijau dengan hiasan kacamata hitam dan kerang.