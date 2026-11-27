RADAR BOGOR – Liburan Fuji An ke Paris, Prancis, menjadi sorotan setelah influencer tersebut membagikan serangkaian foto perjalanan melalui akun Instagram pribadinya, @fuji_an.

Unggahan yang dipublikasikan pada Selasa, 25 November 2026 itu menampilkan berbagai momen Fuji An menikmati suasana ibu kota Prancis.

Dalam carousel berisi 20 foto tersebut, Fuji An memperlihatkan sejumlah aktivitas, mulai dari bersantai di kafe, menikmati es krim di tengah kota, hingga berpose di beberapa lokasi ikonik Paris.

Advertisement Penampilan Fuji An juga tidak luput dari perhatian. Ia terlihat mengenakan trench coat berwarna cokelat muda yang dipadukan dengan stocking hitam, kaos kaki putih, serta boots cokelat setinggi lutut.

Fuji An Menikmati Waktu Santai di Kafe Paris

Foto pembuka unggahan langsung memperlihatkan Fuji sedang duduk di sebuah kafe outdoor di Rue d'Aboukir.

Advertisement Dengan balutan trench coat cokelat muda, ia tampak menikmati suasana Paris sambil duduk di meja kafe.

Di hadapannya terlihat tiga gelas minuman berwarna pink dan hijau. Ada pula sebuah kotak berisi waffle berbentuk Menara Eiffel yang dihiasi lapisan cokelat berwarna pink dan cokelat hitam.

Sementara itu, sebuah tas Hermes berwarna cokelat muda tampak diletakkan di samping Fuji, melengkapi penampilannya selama berlibur.

Makan Es Krim dengan Latar Palais Garnier

Momen lain yang dibagikan Fuji memperlihatkan dirinya menikmati es krim cone rasa vanilla di pinggir jalan.

Menariknya, lokasi tersebut memiliki latar gedung Palais Garnier yang menjadi salah satu bangunan ikonik di Paris.