RADAR BOGOR – Gisella Anastasia atau Gisel punya cara unik merayakan ulang tahun bersama teman-temannya. Bukan sekadar makan bersama, penyanyi ini menggelar Birthday Run dengan belasan sahabat yang sama-sama lahir di bulan November.

Momen Birthday Run tersebut dibagikan Gisel melalui akun Instagram pribadinya @gisel_la pada Jumat, 27 November 2026.

Di bagian awal video Gisel, terlihat tulisan Birthday Run dengan ilustrasi kalajengking oranye. Gambar tersebut menjadi simbol zodiak Scorpio yang menaungi mereka yang berulang tahun pada November.

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Lari Bareng dengan Nuansa Serba Hitam

Gisel tampil mengenakan tank top dan celana pendek hitam yang dipadukan dengan kaus kaki hitam serta sepatu lari putih.

Advertisement Ia terlihat berlari di barisan depan sambil tersenyum dan melambaikan tangan ke arah kamera.

Teman-temannya mengikuti dari belakang dengan outfit olahraga bernuansa hitam, lengkap dengan topi dan kacamata hitam.

Video memperlihatkan berbagai sudut pengambilan gambar. Mulai dari bagian depan rombongan, sisi jalan, hingga sudut rendah yang menampilkan bayangan para pelari di atas aspal.

Usai menyelesaikan lari, Gisel dan teman-temannya berkumpul untuk tos dan berfoto bersama. Suasana akrab dan penuh canda terlihat sepanjang perayaan.

Kue Kalajengking hingga Hadiah Madame Gie

Perayaan kemudian dilanjutkan dengan acara potong kue. Gisel bersama tiga temannya terlihat memotong kue berbentuk bulat dengan dominasi warna hitam dan putih.

Di atas kue terdapat figur kalajengking hitam yang menjadi bagian dari tema ulang tahun mereka.