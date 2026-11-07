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Wisata

Oerban Walk Ajak Warga Telusuri Jejak Pahlawan dan Kuliner Legendaris Bogor Lewat City Tour

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Penulis: Rani Puspitasari Sinaga

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Telusuri jejak pahlawan dan kuliner legendaris Bogor. Foto: Instagram
Telusuri jejak pahlawan dan kuliner legendaris Bogor. Foto: Instagram

RADAR BOGOR – Menjelang peringatan Hari Pahlawan Nasional, ada cara menarik untuk mengenal sejarah Kota Bogor. Oerban Walk menghadirkan kegiatan walking city tour bertajuk Tjatatan Djejak Buitenzorg: Riwayat Pahlawan dan Rasa Tempo Doeloe pada Minggu, 8 November 2026.

Kegiatan Oerban Walk ini mengajak peserta menjelajahi sejumlah sudut bersejarah Kota Bogor sembari menyimak kisah perjuangan para pahlawan dan mengenal kekayaan kuliner yang telah menjadi bagian dari perjalanan kota.

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Perjalanan Oerban Walk dijadwalkan dimulai pukul 07.30 WIB dengan titik kumpul di Alun-Alun Kota Bogor.

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Sejumlah lokasi bersejarah masuk dalam rute penjelajahan, di antaranya Museum Perjuangan dan Museum PETA. Peserta juga akan diajak mengunjungi makam pahlawan serta menikmati kuliner legendaris yang menyimpan cerita masa lalu.

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Melalui konsep wisata berjalan kaki ini, peserta tidak hanya diajak melihat bangunan atau tempat bersejarah, tetapi juga memahami kisah dan nilai perjuangan yang melekat di dalamnya.

Mengusung tema Buitenzorg, nama lama Kota Bogor pada masa kolonial, kegiatan tersebut menjadi alternatif wisata edukatif bagi masyarakat yang ingin mengenal sejarah kota dengan cara berbeda.

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Pendaftaran Tjatatan Djejak Buitenzorg telah dibuka. Masyarakat yang tertarik mengikuti kegiatan ini dapat mendaftar melalui tautan https://s.id/TjatatanBuitenzorg.

Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan dan pendaftaran juga dapat diperoleh melalui WhatsApp di nomor 085716680886.

 

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Editor : Rani Puspitasari Sinaga
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