Danau Dora Cibinong, Danau Buatan Bogor di Tengah Kawasan Konservasi Tumbuhan

RADAR BOGOR – Kabupaten Bogor punya sejumlah destinasi hijau yang cocok untuk menikmati suasana alam tanpa harus pergi jauh. Salah satunya Danau Dora yang berada di kawasan Kebun Raya Cibinong.

Danau Dora Cibinong Bogor menjadi salah satu daya tarik di kawasan kebun raya yang tidak hanya difungsikan sebagai ruang terbuka hijau, tetapi juga sebagai tempat konservasi, penelitian, edukasi, sekaligus wisata.

Berada di tengah kawasan yang dipenuhi pepohonan dan beragam vegetasi, Danau Dora Cibinong Bogor menawarkan suasana yang cukup tenang.

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Area di sekitar perairan dapat dimanfaatkan pengunjung untuk berjalan santai sembari menikmati pemandangan hijau.

Danau Buatan dengan Suasana Asri

Advertisement Berdasarkan publikasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Danau Dora merupakan bagian dari kawasan danau buatan yang berada di Kebun Raya Cibinong.

Keberadaan danau menjadi bagian dari lanskap kawasan yang mendukung fungsi Kebun Raya Cibinong sebagai tempat konservasi tumbuhan sekaligus sarana penelitian, pendidikan, dan wisata.

Salah satu tumbuhan air yang dapat dijumpai di sekitar danau adalah tetepok atau Nymphoides indica.

Tanaman tersebut memiliki bunga berwarna putih berukuran kecil yang tumbuh di permukaan air dan dikenal dengan nama water snowflake.

Keberadaan tumbuhan air tersebut turut menambah daya tarik lanskap Danau Dora.

Pengunjung bukan hanya dapat menikmati pemandangan, tetapi juga melihat langsung bagian dari keragaman vegetasi yang dikembangkan di kawasan kebun raya.