Taman Safari Bogor Rayakan Ulang Tahun Baby Panda Rio dengan Petualangan Interaktif untuk Keluarga

Baby Giant Panda Rio di Taman Safari Bogor merayakan ulang tahun pertamanya. (Dok. Taman Safari)

RADAR BOGOR – Taman Safari Bogor akan menghadirkan konsep berbeda untuk merayakan ulang tahun Baby Giant Panda Rio.

Mengusung pengalaman petualangan interaktif, pengunjung tak hanya diajak menyaksikan kemeriahan ulang tahun Rio, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan melalui berbagai permainan, tantangan, dan aktivitas menarik yang dapat dinikmati bersama keluarga.

Advertisement Marketing Manager Taman Safari Bogor Danang Wibowo menyampaikan ulang tahun Rio pertama inimMengusung semangat Play, Discover, Feel, and Create, perayaan ini akan berlangsung mulai 27 November hingga 15 Desember 2026, dengan rangkaian acara utama pada 27–29 November 2026.

Salah satu daya tarik yang disiapkan menurut Danang yakni Giant Games, permainan berukuran besar yang dapat dimainkan secara individu maupun berkelompok.

Advertisement "Melalui permainan ini, pengunjung diajak untuk berpartisipasi aktif, menyelesaikan tantangan, dan menikmati pengalaman bermain yang berbeda di tengah suasana Taman Safari Bogor,” ujar Danang.

Selain permainan, pengunjung juga akan diajak mengikuti perjalanan petualangan yang menghubungkan beberapa area, mulai dari Safari Journey, area rekreasi, Rainforest, hingga Istana Panda Indonesia.

Setiap zona menghadirkan pengalaman tersendiri yang mengajak pengunjung untuk menemukan berbagai petunjuk dan menyelesaikan misi dalam rangkaian cerita ulang tahun Rio.

Konsep tersebut dirancang demi memberikan pengalaman yang lebih mendalam bagi pengunjung, mereka tak hanya datang untuk melihat, tetapi juga ikut bermain, menemukan hal baru, dan menciptakan kenangan bersama keluarga.

Perayaan ini juga akan menghadirkan berbagai pertunjukan hiburan, aktivitas anak, serta instalasi kreatif yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan usia.