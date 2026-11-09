Taman Safari Indonesia dan YPBMM Perkuat Konservasi Harimau Sumatera

RADAR BOGOR – Taman Safari Indonesia (TSI) Group menjalin kerja sama strategis dengan Yayasan Persamuhan Bodhicitta Mandala Medan (YPBMM) untuk memperkuat kapasitas dan pengembangan pengelolaan konservasi Harimau Sumatera secara berkelanjutan.

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di Auditorium Rumah Sakit Satwa Taman Safari Indonesia, Cisarua, Kabupaten Bogor, Senin, 9 November 2026.

MoU ditandatangani Direktur Operasional Taman Safari Indonesia, Esther Manansang, bersama Ketua Umum YPBMM, Eddy Tan.

Advertisement Kemitraan ini dilandasi kebutuhan memperkuat perlindungan Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) melalui upaya konservasi terkoordinasi, pengelolaan bertanggung jawab, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan.

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Melalui kerja sama tersebut, TSI Group akan berbagi keahlian dan pengalaman dalam pengelolaan konservasi ex-situ, mulai dari perawatan dan kesejahteraan satwa, pengelolaan operasional, hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Advertisement TSI memiliki pengalaman selama 31 tahun dalam penangkaran dan pengelolaan konservasi ex-situ Harimau Sumatera. Pengalaman itu mencakup penyelamatan (rescue), rehabilitasi, pengembangbiakan terkontrol (controlled breeding), hingga pengumpulan dan pengelolaan materi genetik.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pelestarian spesies tersebut, Taman Safari Indonesia Bogor juga telah mengembangkan Pusat Konservasi Harimau Sumatera untuk memperkuat upaya pengelolaan dan pelestarian satwa.

Sementara itu, YPBMM memiliki pengalaman mengelola konservasi Harimau Sumatera melalui Barumun Sumatran Tiger Sanctuary di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Lembaga konservasi khusus tersebut berada di bawah pembinaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara (BBKSDA Sumut).

Barumun memiliki mandat menangani harimau Sumatera hasil penyelamatan, mulai dari rehabilitasi, pemantauan kesehatan dan perilaku, pengelolaan individu satwa, hingga persiapan dan pelaksanaan pelepasliaran bagi harimau yang memenuhi persyaratan.

Direktur Operasional Taman Safari Indonesia, Esther Manansang mengatakan, penguatan kapasitas menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun upaya konservasi yang berkelanjutan.