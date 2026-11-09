Rekomendasi Tempat Liburan di Bogor: Wisata Alam hingga Sejarah dan Kuliner

RADAR BOGOR - Bogor menjadi salah satu wilayah dengan tempat liburan yang cukup melimpah.

Oleh karena itu, bagi masyarakat yang ingin berlibur ke Bogor kali ini akan direkomendasikan beberapa tempat wisata yang cukup menarik.

Adapun wisata yang akan direkomendasikan mulai dari wisata alam dan taman kota hingga wisata sejarah dan kuliner.

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Dikutip dari Google Maps berikut rekomendasi tempat liburan di Bogor yang bisa kamu kunjungi pada pekan ini.

1. Wisata Alam dan Taman Kota

Advertisement Sedikitnya ada tiga wisata alam dan taman kota yang bisa kamu coba:

Kebun Raya Bogor

Taman Kencana

Taman Peranginan

2. Wisata Keluarga dan Rekreasi

Adapun rekomendasi tempat wisata keluarga dan rekreasi yang bisa dikunjungi yaitu:

Taman Safari Indonesia

Jungleland Adventure Theme Park

Depoyage Bogor

3. Wisata Sejarah dan Kuliner

Sementara itu, untuk rekomendasi tempat wisata sejarah dan kuliner yaitu sebagai berikut: