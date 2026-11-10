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Wisata

Curug Hiji Tenjolaya Bogor, Wisata Air Terjun dengan Trekking 30 Menit dan Area Camping

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Penulis: Yosep Awaludin
Curug Hiji di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, menawarkan pengalaman wisata alam dengan suasana asri di kaki Gunung Salak. (Foto: Tiktok @curughijibogor)
Curug Hiji di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, menawarkan pengalaman wisata alam dengan suasana asri di kaki Gunung Salak. (Foto: Tiktok @curughijibogor)

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RADAR BOGOR – Mencari tempat wisata alam yang menawarkan udara sejuk dan pemandangan hijau di Kabupaten Bogor? Curug Hiji di Kecamatan Tenjolaya bisa menjadi salah satu destinasi yang patut dikunjungi.

Berada di kawasan kaki Gunung Salak, Curug Hiji menawarkan pengalaman menikmati alam sekaligus trekking ringan melewati jalur perbukitan.

Curug Hiji yang berlokasi di Kampung Pasir Gaok, Desa Gunung Malang, tersebut cocok bagi wisatawan yang ingin melepas penat dari suasana perkotaan. 

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Perjalanan menuju air terjun menjadi bagian menarik karena pengunjung dapat menikmati panorama alam sepanjang jalur yang dilalui.

Sebelum tiba di lokasi, wisatawan harus berjalan kaki dari area parkir melalui jalan setapak.

Jalur tersebut menyuguhkan pemandangan persawahan, deretan pepohonan pinus, hingga bentang perbukitan di sekitar kawasan Gunung Salak.

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Berdasarkan informasi dari sejumlah publikasi wisata, waktu tempuh dari area parkir menuju Curug Hiji berkisar 20 hingga 30 menit.

Durasi perjalanan dapat berbeda, menyesuaikan kondisi jalur dan kecepatan masing-masing pengunjung.

Pesona Air Terjun Curug Hiji di Kaki Gunung Salak

Setelah menyelesaikan perjalanan trekking, pengunjung akan disambut aliran air terjun yang berada di tengah lingkungan alami.

Kawasan Curug Hiji memiliki suasana rindang dengan pepohonan di sekitarnya, sementara airnya dikenal relatif jernih.

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Editor : Yosep Awaludin
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