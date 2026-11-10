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Wisata

Taman Fathan Hambalang, Tempat Kulineran di Bogor dengan View Pegunungan dan Citylight Memesona

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Penulis: Rani Puspitasari Sinaga
Taman Fathan Hambalang di Citeureup, Kabupaten Bogor, menjadi salah satu pilihan tempat kulineran dengan suasana berbeda. (Foto: Tiktok @kelilingbogor)
Taman Fathan Hambalang di Citeureup, Kabupaten Bogor, menjadi salah satu pilihan tempat kulineran dengan suasana berbeda. (Foto: Tiktok @kelilingbogor)

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RADAR BOGOR – Bosan dengan suasana tempat makan yang itu-itu saja? Taman Fathan Hambalang di Kabupaten Bogor bisa menjadi pilihan untuk menikmati kuliner sekaligus memanjakan mata dengan panorama alam dari ketinggian.

Berada di kawasan perbukitan Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Taman Fathan Bogor menawarkan pengalaman bersantap dengan suasana terbuka.

Pengunjung Taman Fathan Hambalang di Kabupaten Bogor bisa menikmati beragam hidangan sambil memandang hamparan perbukitan dan lanskap pegunungan yang terlihat dari kejauhan.

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Daya tarik Taman Fathan Hambalang bukan hanya pemandangannya. Tempat kuliner ini juga menyediakan berbagai pilihan makanan dan minuman yang bisa dinikmati bersama keluarga maupun teman.

Pilihan menunya cukup beragam, mulai dari hidangan Nusantara hingga aneka camilan. Ada nasi ayam bakar, ayam geprek, bakso, pempek, dimsum, hingga rujak.

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Beragam makanan ringan juga tersedia untuk menemani pengunjung yang ingin bersantai lebih lama sembari menikmati suasana alam.

Berburu Sunset hingga Menikmati Citylight Bogor

Salah satu pengalaman menarik saat berkunjung ke Taman Fathan Hambalang adalah menikmati suasana area makannya yang terbuka.

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Pengunjung dapat memilih tempat duduk sambil memandang panorama perbukitan dan pegunungan. Suasananya semakin menarik ketika sore hari, saat langit perlahan berubah warna menjelang matahari terbenam.

Tak hanya menawarkan pemandangan saat siang dan sore, tempat ini juga memiliki daya tarik tersendiri ketika malam tiba.

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Editor : Rani Puspitasari Sinaga
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