Curug Kawung Tamansari, Air Terjun Eksotis di Kaki Gunung Salak Bogor

RADAR BOGOR – Ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk perkotaan dan menikmati suasana alam yang masih asri? Curug Kawung di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, bisa menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk dijelajahi.

Berada di kawasan kaki Gunung Salak, tepatnya di Desa Sukajadi, Curug Kawung menawarkan pesona air terjun yang dikelilingi pepohonan rindang dan lingkungan hutan yang masih alami.

Curug Kawung Tamansari Bogor menjadi salah satu pilihan wisata alam bagi pengunjung yang menjelajahi kawasan Curug Nangka.

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Suasana sejuk, udara segar, serta suara aliran air pegunungan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin mencari ketenangan.

Salah satu keistimewaan Curug Kawung terletak pada air terjunnya yang memiliki ketinggian sekitar 25 meter. Aliran air terlihat jatuh melewati tebing bebatuan menuju kolam alami di bagian bawah.

Advertisement Pemandangan tersebut semakin menarik dengan latar pepohonan hijau yang tumbuh di sekitar tebing. Suara gemericik air yang berpadu dengan suasana hutan menciptakan atmosfer alami yang cocok untuk melepas penat.

Trekking Menyusuri Hutan Jadi Bagian Petualangan

Untuk mencapai Curug Kawung, pengunjung perlu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri jalur alam yang memiliki kontur naik turun.

Perjalanan ini menjadi pengalaman tersendiri, terutama bagi pencinta aktivitas trekking dan petualangan ringan hingga menengah.

Sepanjang perjalanan, wisatawan dapat menikmati rimbunnya vegetasi hutan, panorama alam, hingga aliran sungai yang melintasi kawasan tersebut.