Serunya Berenang Ramean di The Jungle, Berdelapan Tiketnya Rp440 Ribu

RADAR BOGOR – Berencana menghabiskan waktu liburan bersama keluarga atau teman dengan biaya hemat? The Jungle Waterpark Bogor menghadirkan sederet promo spesial selama November 2026.

Beragam penawaran menarik disiapkan, mulai dari paket tiket rombongan, promo KTP Jabodetabek, hingga harga khusus pelajar dan mahasiswa.

Destinasi wisata air yang berada di kawasan Bogor Nirwana Residence tersebut menawarkan sejumlah pilihan paket dengan harga lebih terjangkau.

Advertisement Promo ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati berbagai wahana air sekaligus menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat.

General Manager The Jungle Waterpark Bogor, Zakky Afifi, menjelaskan salah satu penawaran yang tersedia adalah November Hujan Promo Ber-8.

Melalui program ini, pengunjung bisa mendapatkan delapan tiket dengan harga Rp440.000 untuk kunjungan Senin hingga Jumat, dari harga normal Rp680.000.

Sementara itu, untuk kunjungan pada Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, paket delapan orang dibanderol Rp560.000 dari harga normal Rp800.000.

Promo tersebut berlaku pada hari biasa, yakni Senin-Jumat, dengan ketentuan tidak termasuk tanggal merah dan libur nasional.

Zakky menjelaskan, promo November Hujan Ber-8 hanya bisa diperoleh melalui pembelian tiket secara online di situs resmi www.thejungleadventure.com.

Selain itu, promo khusus ulang tahun dan KTP bagi warga Jabodetabek juga masih dapat dinikmati hingga 30 November 2026.