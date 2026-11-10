Wisata Legok Pasker Riverside dan Curug Cikawah Bogor Kian Dikenal Lewat Digital

RADAR BOGOR – Keindahan alam Desa Ciasmara, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor menyimpan potensi wisata yang menarik untuk dijelajahi.

Di tengah suasana alam yang masih asri, Legok Pasker Riverside dan Curug Cikawah hadir menawarkan pengalaman berwisata yang berbeda, mulai dari berkemah hingga menjelajahi air terjun.

Namun, memperkenalkan destinasi wisata alam kepada masyarakat luas bukan perkara mudah.

Menyadari hal tersebut, Tubagus Hamdani selaku pengelola mulai memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan Legok Pasker Riverside dan Curug Cikawah agar semakin dikenal wisatawan.

Melalui media sosial dan layanan komunikasi digital, informasi mengenai destinasi, aktivitas wisata, hingga fasilitas yang tersedia kini dapat diakses lebih mudah oleh calon pengunjung.

Advertisement Awalnya Mengandalkan Promosi dari Mulut ke Mulut

Sebelum memanfaatkan teknologi digital secara lebih luas, pengelolaan promosi Legok Pasker Riverside masih dilakukan dengan cara sederhana.

Informasi mengenai destinasi wisata lebih banyak disebarkan melalui komunikasi langsung atau rekomendasi dari mulut ke mulut.

Sementara itu, calon pengunjung yang ingin melakukan pemesanan maupun reservasi harus menghubungi pengelola melalui WhatsApp.

Dalam menjalankan usaha, Tubagus Hamdani mengutamakan pelayanan secara langsung kepada wisatawan.

Keramahan dan kualitas pelayanan, menjadi perhatian agar pengunjung merasa nyaman selama menikmati berbagai aktivitas wisata.