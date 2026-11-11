Tersembunyi di Tanjungsari Bogor, Wisata Penangkaran Rusa Ini Cocok untuk Liburan Keluarga

RADAR BOGOR – Mencari destinasi wisata keluarga bernuansa alam di Kabupaten Bogor? Wana Wisata Penangkaran Rusa Giri Jaya di Kecamatan Tanjungsari bisa menjadi pilihan menarik.

Selain menikmati suasana hijau, pengunjung juga berkesempatan melihat berbagai jenis rusa dari dekat sekaligus mengenal kehidupan satwa tersebut.

Destinasi yang populer dengan sebutan Penangkaran Rusa Cariu atau Taman Rusa Tanjungsari ini terletak di Desa Buana Jaya.

Advertisement Kawasan tersebut pertama kali dibangun pada 1993 sebagai tempat penangkaran sekaligus pelestarian rusa.

Seiring perkembangannya, lokasi ini tidak hanya berfungsi sebagai kawasan konservasi, tetapi juga menjadi tujuan wisata edukasi yang dapat dikunjungi masyarakat bersama keluarga.

Salah satu daya tarik utama Penangkaran Rusa Giri Jaya adalah keberadaan beberapa jenis rusa, seperti rusa timor, rusa bawean, dan rusa totol.

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Wisatawan bisa mengamati satwa-satwa tersebut dari jarak dekat sambil mempelajari karakteristik masing-masing jenis rusa.

Pengalaman berwisata juga terasa lebih menarik ketika pengunjung menyaksikan langsung aktivitas rusa saat mencari makan maupun berkeliaran di area terbuka.

Bahkan, wisatawan diperbolehkan memberikan pakan kepada rusa dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan pengelola.

Aktivitas tersebut menjadi pengalaman edukatif, khususnya bagi anak-anak. Mereka bisa mengenal satwa secara langsung sekaligus mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kelestarian hewan dan lingkungan.