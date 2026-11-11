Rivera Bogor Hadirkan Wahana Pump Track, Ada Promo Beli 1 Gratis 1 Selama November 2026

RADAR BOGOR – Rivera Outbound & Edutainment Bogor menambah pilihan rekreasi keluarga dengan menghadirkan wahana terbaru Pump Track.

Berlokasi di kawasan Bogor Nirwana Residence, wahana Rivera ini menawarkan pengalaman bersepeda di lintasan penuh tantangan yang bisa dinikmati anak-anak, komunitas, hingga penggemar olahraga sepeda.

Kehadiran Pump Track sekaligus menjadi alternatif kegiatan luar ruangan yang menggabungkan olahraga dan hiburan.

Advertisement Terlebih, selama November 2026, Rivera memberikan promo Beli 1 Gratis 1 untuk sejumlah aktivitas di wahana tersebut.

Senior Operation Manager Rivera, Aditya Prasetyo, menjelaskan Pump Track tidak hanya dirancang sebagai sarana hiburan, tetapi juga mendorong pengunjung agar lebih aktif melakukan kegiatan fisik.

“Pump Track menghadirkan pengalaman bersepeda yang berbeda. Anak-anak bisa menikmati aktivitas fisik yang seru, sementara pecinta sepeda dapat mencoba tantangan lintasan yang memacu adrenalin. Ini juga menjadi alternatif kegiatan positif agar anak-anak tidak selalu bermain gadget,” ujar Aditya.

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Wahana Pump Track dapat digunakan untuk berbagai aktivitas, mulai dari push bike, BMX, otoped, skateboard, RC racing, hingga sepatu roda.

Untuk menikmati lintasan menggunakan BMX maupun push bike, pengunjung dikenakan tarif Rp20.000 selama 15 menit. Harga tersebut sudah termasuk fasilitas sepeda dan perlengkapan pelindung.

Sementara itu, aktivitas Remote Control Racing dibanderol Rp25.000 untuk durasi 10 menit.

Rivera juga menyediakan pilihan tiket unlimited seharga Rp50.000 bagi pengunjung yang membawa sepeda atau peralatan sendiri.