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Wisata

3 Rekomendasi Tempat Wisata Alam Terdekat di Bogor, Cocok Buat Akhir Pekan

Asep Suhendar
Penulis: Asep Suhendar

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Kebun Raya Bogor (Foto: Google Maps)
Kebun Raya Bogor (Foto: Google Maps)

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RADAR BOGOR - Wisata alam menjadi salah satu destinasi liburan yang bisa kamu coba saat berkunjung ke Bogor, Jawa Barar. 

Di Kota Hujan ini ada banyak rekomendasi wisata alam yang bisa dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun manca negara. 

Berdasarkan informasi yang dilansir dari Google Maps, berikut tiga rekomendasi wisata alam terdekat di Bogor untuk liburan keluarga di akhir pekan:

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Kebun Raya Bogor

Tempat wisata yang satu ini nampaknya sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Jawa Barat. 

Kebun Raya Bogor menjadi salah satu tempat berwisata yang cukup dekat dari pusat kota, lokasinya berada di Jalan Ottoiskandardinata nomor 13 Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. 

Dengan masuk ke tampat wisata ini kamu akan disuguhkan pemandangan alam yang hijau dan memanjakan mata. 

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Taman Sempur

Selanjutnya ada Taman Sempur, wisata alam yang juga cukup dekat dari pusat kota Bogor. 

Lokasinya ada di Jalan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, di tempat wisata ini kamu bisa menikmati keindahan taman yang alami. 

Wisatawan bisa menikmati suasana alam sampil jalan-jalan santai di pagi hari bersama keluarga atau pasangan tercinta. 

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Taman Safari Indonesia

Bagi yang melihat aneka satwa, wisatawan bisa berkunjung ke Taman Safari Indonesia Bogor yang dinilai sudah terkenal hingga mancanegara. 

Lokasinya berada di Jalan Kapten Harun Kabir No. 724, Cibereum, Kecamatan Cisaura, Kabupaten Bogor. 

Ketiga tempat wisata di atas bisa dikunjugi baik di akhir pekan atau hari kerja.***

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Editor : Asep Suhendar
Sumber : Google Maps
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