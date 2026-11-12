Tersembunyi di Sukamakmur, Curug Leuwi Lieuk Bogor Punya Kolam Alami Biru Kehijauan

RADAR BOGOR – Keindahan alam Kabupaten Bogor seolah tidak pernah habis untuk dijelajahi. Salah satu destinasi yang menawarkan panorama unik adalah Curug Leuwi Lieuk di Kecamatan Sukamakmur.

Curug Leuwi Lieuk memiliki kolam alami dengan air berwarna biru kehijauan yang dikelilingi tebing batu, sehingga menghadirkan suasana alam yang eksotis dan berbeda dari air terjun pada umumnya.

Daya tarik utama Curug Leuwi Lieuk bukan terletak pada ketinggian aliran air terjunnya, melainkan keberadaan kolam alami yang tersembunyi di antara dua tebing batu.

Advertisement Formasi bebatuan yang mengapit kolam tersebut menciptakan pemandangan khas sekaligus memberikan kesan seolah berada di sebuah kawasan alam yang tersembunyi.

Kejernihan air dengan perpaduan warna biru dan hijau menjadi salah satu pesona yang membuat lokasi ini menarik untuk dikunjungi.

Panorama tersebut semakin lengkap dengan keberadaan pepohonan dan tebing alami yang mengelilingi kawasan curug.

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Untuk menuju Curug Leuwi Lieuk, wisatawan harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki dari area parkir melalui jalur trekking.

Waktu yang dibutuhkan berkisar antara 20 hingga 30 menit, bergantung pada kondisi dan kecepatan berjalan masing-masing pengunjung.

Meski jaraknya tidak terlalu jauh, perjalanan menuju lokasi membutuhkan tenaga ekstra.

Sebab, terdapat sejumlah bagian jalur yang menanjak dengan medan cukup menantang.