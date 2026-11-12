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Wisata

Menjelajahi Curug 7 Cilember Megamendung Bogor, Nikmati Pesona Tujuh Air Terjun

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Penulis: Yosep Awaludin
Curug 7 Cilember di Megamendung, Kabupaten Bogor, bisa menjadi salah satu pilihan. (Foto : Tiktok @ipankMS)
Curug 7 Cilember di Megamendung, Kabupaten Bogor, bisa menjadi salah satu pilihan. (Foto : Tiktok @ipankMS)

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RADAR BOGOR – Menikmati tujuh air terjun dalam satu kawasan bisa menjadi pengalaman menarik saat berwisata ke Kabupaten Bogor.

Salah satu destinasi yang menawarkan keindahan tersebut adalah Curug 7 Cilember, yang berada di kawasan Megamendung, wilayah Puncak Bogor.

Tempat wisata alam ini memiliki tujuh titik air terjun dengan ketinggian dan karakter aliran yang berbeda.

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Keunikan tersebut menjadikan Curug Cilember sebagai pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati panorama air terjun sekaligus menjelajahi kawasan hutan.

Suasana sejuk langsung terasa karena kawasan Curug Cilember dikelilingi pepohonan tinggi dan hutan pinus.

Gemericik aliran air yang berpadu dengan suasana alam menciptakan lingkungan yang nyaman bagi pengunjung untuk beristirahat sejenak dari rutinitas sehari-hari.

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Bagi wisatawan yang ingin menjelajahi area air terjun, tersedia jalur trekking yang dapat dilalui untuk menuju sejumlah titik curug.

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Sepanjang perjalanan, pengunjung akan melewati kawasan hutan dengan kondisi jalur yang bervariasi.

Pengalaman menyusuri jalur tersebut menjadi daya tarik tersendiri, khususnya bagi mereka yang menyukai kegiatan luar ruang dan petualangan di alam terbuka.

Masing-masing titik air terjun menyuguhkan pemandangan serta karakter aliran air yang tidak sama.

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Editor : Yosep Awaludin
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