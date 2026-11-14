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Wisata

Curug Cadas Ngampar Pamijahan Bogor, Air Terjun dengan Bebatuan Alami yang Unik

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Penulis: Rani Puspitasari Sinaga
Pesona Curug Cadas Ngampar di kawasan Gunung Sari, Pamijahan, Kabupaten Bogor. Air terjun dengan bentang bebatuan cadas ini menawarkan pemandangan alam yang punya karakter tersendiri.Foto: Tiktok @Bagusss
Pesona Curug Cadas Ngampar di kawasan Gunung Sari, Pamijahan, Kabupaten Bogor. Air terjun dengan bentang bebatuan cadas ini menawarkan pemandangan alam yang punya karakter tersendiri. Foto: Tiktok @Bagusss

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RADAR BOGOR – Pamijahan, Kabupaten Bogor, menyimpan sejumlah destinasi wisata alam dengan karakter yang berbeda. Salah satunya Curug Cadas Ngampar di kawasan Gunung Sari, yang menawarkan perpaduan aliran air terjun dengan bentang bebatuan alami.

Sesuai namanya, Curug Cadas Ngampar Pamijahan Bogor ini memiliki daya tarik utama berupa batuan cadas yang membentang di sekitar aliran air.

Formasi batu tersebut menciptakan lanskap alami yang menjadi ciri khas Curug Cadas Ngampar, Pamijahan Bogor.

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Suara gemericik air yang berpadu dengan suasana kawasan pegunungan membuat destinasi ini cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana alam sekaligus menjauh sejenak dari hiruk-pikuk perkotaan.

Pesona Bebatuan di Kawasan Gunung Salak Endah

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Curug Cadas Ngampar berada di kawasan Gunung Salak Endah, salah satu wilayah di Pamijahan yang dikenal memiliki kekayaan wisata alam.

Kawasan tersebut dikelilingi lanskap hutan dan pegunungan dengan sejumlah aliran air terjun.

Kondisi alamnya membuat perjalanan menuju destinasi wisata di kawasan ini menawarkan pengalaman yang berbeda dibandingkan wisata perkotaan.

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Di Curug Cadas Ngampar, pengunjung dapat menikmati panorama air terjun, melihat formasi batuan alami, hingga mengabadikan suasana alam di sekitarnya.

Keunikan bebatuan yang mengapit aliran air menjadi salah satu daya tarik visual yang membuat lokasi ini menarik untuk dijelajahi, khususnya bagi pencinta wisata alam.

Fasilitas dan Akses Perlu Dipastikan

Di balik potensi alamnya, informasi mengenai fasilitas dan pengelolaan Curug Cadas Ngampar masih tergolong terbatas.

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Editor : Rani Puspitasari Sinaga
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