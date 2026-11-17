RADAR BOGOR – Mencari tempat liburan anak di Bogor yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga memberikan pengalaman belajar secara langsung? Star Farm Agrowisata di Dramaga, Bogor, bisa menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk dikunjungi.

Tempat wisata Star Farm Agrowisata ini menawarkan konsep agrowisata dengan memadukan kegiatan rekreasi, edukasi pertanian, dan pengenalan dunia peternakan.

Pengunjung, khususnya anak-anak, diajak berinteraksi langsung dengan lingkungan alam, mengenal hewan ternak, hingga mencoba berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pertanian.

Advertisement Star Farm Agrowisata berlokasi di Jalan Raya Ciherang Nomor F3, Desa Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor.

Kawasan ini dirancang sebagai tempat pembelajaran luar ruangan yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengetahuan melalui praktik dan pengalaman secara langsung.

Salah satu kegiatan yang menjadi daya tarik adalah edukasi peternakan. Dalam aktivitas tersebut, peserta dapat mengenal beragam jenis sapi, mulai dari sapi potong hingga sapi perah.

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Tidak hanya melihat dari dekat, pengunjung juga berkesempatan mencoba memberi makan hewan ternak.

Bahkan, tersedia kegiatan belajar memerah susu sapi yang dilakukan dengan pendampingan instruktur.

Pengalaman tersebut dapat menjadi sarana bagi anak-anak untuk mengetahui lebih jauh proses pemeliharaan ternak sekaligus memahami manfaat hewan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain peternakan, Star Farm juga menghadirkan program edukasi pertanian. Peserta diajak mempelajari berbagai jenis tanaman, mengenal macam-macam pupuk, serta mengetahui karakteristik tanah yang cocok untuk kegiatan bercocok tanam.