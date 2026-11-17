RADAR BOGOR – Ingin menikmati suasana berbagai negara tanpa harus bepergian ke luar negeri? MiniMania Puncak di Kabupaten Bogor bisa menjadi salah satu pilihan wisata untuk mengisi waktu liburan bersama keluarga.

Berlokasi di Jalan Raya Cibogo KM 72, Kecamatan Megamendung, Bogor MiniMania Puncak menawarkan pengalaman melihat replika sejumlah bangunan ikonik dunia dalam satu kawasan.

Konsep wisata ini memungkinkan pengunjung MiniMania Puncak Bogor mengenal berbagai landmark terkenal melalui miniatur yang ditampilkan di area rekreasi. Setiap replika menghadirkan karakter bangunan berbeda yang menarik untuk diamati sekaligus dijadikan latar berfoto.

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Melihat Ikon Dunia dalam Satu Kawasan

Daya tarik utama MiniMania terletak pada deretan miniatur bangunan ikonik dari berbagai negara.

Advertisement Pengunjung dapat berkeliling menikmati replika landmark yang dikenal luas tanpa harus mengunjungi negara asalnya.

Beragam miniatur tersebut juga menghadirkan pilihan latar foto yang berbeda.

Pengunjung bisa mengabadikan momen bersama keluarga maupun teman dengan suasana seolah sedang berada di berbagai belahan dunia.

Konsep ini membuat pengalaman berwisata tidak hanya sebatas berjalan-jalan, tetapi juga memberikan kesempatan untuk mengenal ikon arsitektur dari negara lain.

Ada Sakura Park dan Korean Town

Selain miniatur landmark dunia, MiniMania juga memiliki kawasan tematik yang mengangkat nuansa budaya negara tertentu.

Salah satunya Sakura Park yang menghadirkan suasana khas Jepang melalui dekorasi dan penataan area. Ada pula Korean Town dengan elemen visual yang terinspirasi dari budaya Korea.