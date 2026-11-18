RADAR BOGOR – Mengenal sejarah Indonesia tidak selalu harus melalui buku atau ruang kelas. Di Kota Bogor, masyarakat dapat menelusuri perjalanan kepemimpinan nasional melalui berbagai koleksi yang tersimpan di Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti.

Museum Balai Kirti ini berada di dalam Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, tepatnya di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 1, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah.

Balai Kirti Bogor menjadi tempat penyimpanan sekaligus ruang edukasi yang menghadirkan berbagai dokumentasi dan memorabilia terkait perjalanan para Presiden Republik Indonesia.

Nama Balai Kirti memiliki makna filosofis. Balai berarti tempat atau ruang, sedangkan Kirti berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna tindakan yang membawa kemasyhuran.

Nama tersebut mencerminkan peran museum dalam merawat sekaligus memperkenalkan peninggalan sejarah kepresidenan kepada masyarakat.

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Saat memasuki museum, pengunjung dapat melihat beragam koleksi yang menggambarkan perjalanan kepemimpinan nasional.

Di antaranya foto, dokumen, memorabilia, hingga materi visual yang merekam gagasan dan pencapaian para presiden selama menjalankan pemerintahan.

Melalui koleksi tersebut, pengunjung diajak memahami perjalanan Indonesia dari sudut pandang kepemimpinan dan perkembangan pemerintahan.

Keberadaan Balai Kirti juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat tokoh-tokoh yang pernah memimpin Indonesia beserta kontribusinya dalam perjalanan bangsa.

Museum ini dapat menjadi alternatif wisata edukasi bagi berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum yang ingin memperluas pengetahuan tentang sejarah nasional.