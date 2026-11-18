RADAR BOGOR – Taman Safari Indonesia (TSI) melalui Taman Safari Bogor berhasil menorehkan prestasi di tingkat internasional.

Destinasi wisata konservasi satwa itu menempati peringkat ke-8 dalam daftar The World’s 100: Top Zoos & Aquariums 2026, sekaligus menjadi yang tertinggi di Indonesia dan Asia.

Pencapaian diraih dengan skor 9,22 berdasarkan evaluasi independen yang melibatkan 72.990 ulasan pengunjung.

Advertisement Taman Safari Bogor juga menjadi satu-satunya lembaga konservasi asal Indonesia yang masuk dalam daftar 100 besar dunia, bersanding dengan institusi dari 43 negara.

Direktur Utama Taman Safari Indonesia Group, Aswin Sumampau mengatakan, capaian tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap kerja keras seluruh tim dalam meningkatkan kualitas rekreasi yang berjalan beriringan dengan komitmen konservasi.

Advertisement "Pengakuan ini menjadi kebanggaan bagi kami, terutama karena didasarkan pada pengalaman dan penilaian puluhan ribu pengunjung, ini menunjukkan bahwa kualitas rekreasi dan hiburan yang kami hadirkan mendapatkan apresiasi di tingkat internasional dan mampu bersaing dengan destinasi terkemuka dunia," ujarnya, Rabu, 18 November 2026.

Menurutnya, kekuatan Taman Safari Indonesia tidak hanya terletak pada pengalaman pengunjung, tetapi juga komitmen terhadap konservasi dan kesejahteraan satwa.

Sebagai lembaga konservasi, TSI menjalankan berbagai program perlindungan keanekaragaman hayati. Mulai dari pengembangbiakan, penelitian, pengembangan teknologi reproduksi, hingga penyelamatan dan rehabilitasi satwa liar.

Upaya itu didukung fasilitas Biobank dan laboratorium teknologi reproduksi berbantu untuk menjaga kelestarian sumber daya genetik, khususnya spesies endemik dan terancam punah.

TSI juga berkontribusi melalui program pengembangbiakan dan reintroduksi satwa ke habitat alaminya, di antaranya Banteng Jawa, Elang Jawa, dan Komodo, serta konservasi Kodok Merah (Leptophryne cruentata).