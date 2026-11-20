RADAR BOGOR – Ingin menikmati suasana alam terbuka sambil mencoba aktivitas trekking di kawasan Sentul, Bogor? Bukit Paniisan yang berada di kawasan Gunung Pancar, Kecamatan Babakan Madang, bisa menjadi salah satu destinasi yang patut masuk daftar perjalanan.

Bukit Paniisan menawarkan pengalaman berjalan kaki menyusuri jalur perbukitan dengan pemandangan hijau di sepanjang perjalanan.

Sesampainya di puncak Bukit Paniisan, pengunjung dapat menikmati panorama lembah dan perbukitan dari ketinggian sekitar 846 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Advertisement Bukit Paniisan menjadi pilihan bagi pencinta kegiatan luar ruang yang ingin merasakan suasana alam sekaligus menguji stamina melalui perjalanan trekking.

Jalur Trekking Bukit Paniisan Didominasi Tanjakan

Pengalaman menjelajahi Bukit Paniisan sudah terasa sejak pengunjung mulai menyusuri jalur menuju puncak.

Advertisement Rute perjalanan didominasi medan menanjak sehingga membutuhkan kondisi fisik dan stamina yang cukup baik.

Sepanjang jalur, pengunjung akan melewati kawasan pepohonan dan lingkungan hijau yang memberikan suasana alami.

Pemandangan tersebut menjadi teman perjalanan sekaligus menghadirkan pengalaman berbeda dari aktivitas sehari-hari di perkotaan.

Salah satu lokasi yang bisa dijumpai selama perjalanan adalah Bukit Sanema. Area ini kerap dimanfaatkan pengunjung untuk berhenti sejenak, mengatur napas, dan memulihkan tenaga sebelum melanjutkan trekking.

Setelah melewati Bukit Sanema, perjalanan kembali berlanjut melalui jalur yang diapit pepohonan.