RADAR BOGOR – Wisata ke kawasan Caringin, Kabupaten Bogor, kini menawarkan pengalaman lebih. Di kawasan Grand Titik Kumpul (GTK) dan Tirtha Shankara, pengunjung bisa menikmati beragam aktivitas dalam satu lokasi, mulai dari rafting, outbound, kuliner, live music, hingga menginap di glamping.

Mengusung konsep one stop destination, GTK dan Tirtha Shankara Bogor menghadirkan pilihan wisata untuk berbagai kalangan. Mulai dari keluarga, komunitas, hingga perusahaan yang ingin menggelar kegiatan bersama dengan suasana alam terbuka.

Selama ini, GTK dikenal sebagai salah satu penyedia jasa rafting di Kecamatan Caringin Bogor. Dalam sebulan, destinasi tersebut rata-rata dikunjungi 3.000 hingga 5.000 wisatawan dari kawasan Jabodetabek.

Daya tarik utamanya tentu pengalaman menyusuri Sungai Cisadane bersama pemandu berpengalaman.

Namun, fasilitas yang tersedia membuat pengunjung bisa menikmati aktivitas lain tanpa harus berpindah lokasi.

Advertisement GTK menyediakan area parkir luas, gazebo, toilet dan kamar bilas, musala, panggung hiburan, live music, serta aula untuk berbagai kegiatan. Ada pula wahana outbound seperti flying fox, panahan, ATV, paintball, dan trekking.

Ngopi di Tepi Sungai hingga Glamping

Pengalaman wisata semakin lengkap dengan hadirnya Tirtha Shankara. Berada di kawasan yang sama, fasilitas food and beverage (FnB) ini menawarkan kafe dan restoran di tepi Sungai Cisadane.

Pengunjung bisa menikmati kopi, aneka makanan, dan minuman sembari bersantai setelah beraktivitas. Suasana alam yang masih rindang juga menjadi daya tarik untuk menghabiskan waktu lebih lama.

Bagi yang ingin menikmati suasana alam hingga malam, tersedia area camping ground dan glamping di bawah pepohonan. Pilihan ini memungkinkan wisatawan beristirahat sekaligus menikmati suasana kawasan Caringin.

Owner GTK H Saprudin Jepri mengatakan, kelengkapan fasilitas menjadi salah satu keunggulan yang ingin ditawarkan kepada pengunjung. Menurutnya, kenyamanan wisatawan menjadi perhatian selain aktivitas rafting.