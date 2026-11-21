RADAR BOGOR – Ingin merasakan suasana liburan ala pantai, tanpa harus pergi ke pesisir?

Nako Pasir & Angin di kawasan Puncak, Megamendung, Kabupaten Bogor bisa menjadi pilihan menarik.

Tempat wisata yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial ini menawarkan hamparan pasir putih, area bersantai bernuansa tropis, hingga panorama Gunung Salak sebagai latar pemandangannya.

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Alih-alih menyuguhkan laut dan deburan ombak, pengunjung justru disambut suasana berbeda berupa area berpasir yang dipadukan dengan kolam renang, pepohonan rindang, serta deretan tempat makan.

Konsep tersebut, membuat pengunjung seolah sedang menikmati liburan di kawasan pantai, meski lokasinya berada di dataran tinggi Bogor.

Advertisement Menariknya, Nako Pasir & Angin bukan sekadar tempat wisata untuk berfoto.

Kawasan ini juga menawarkan pengalaman kuliner, mini zoo, playground, hingga wahana bermain air yang bisa dinikmati bersama keluarga.

Destinasi yang berada di Jalan Perjuangan, Kampung Legok Gadok, Pasir Angin, Kecamatan Megamendung ini pun cocok masuk daftar tujuan liburan bagi warga Jakarta dan sekitarnya yang ingin mencari suasana berbeda tanpa harus menempuh perjalanan terlalu jauh.

Konsep Pantai dengan Pemandangan Gunung Salak

Salah satu daya tarik utama Nako Pasir & Angin adalah konsep wisatanya yang cukup unik.

Jika biasanya hamparan pasir putih identik dengan kawasan pesisir, di tempat ini suasana tersebut justru dihadirkan di tengah kawasan Megamendung.