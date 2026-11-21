RADAR BOGOR – Menjelajah wisata alam di Kabupaten Bogor tak ada habisnya. Kawasan Gunung Salak Endah, Kecamatan Pamijahan, menjadi salah satu wilayah yang menyimpan beragam air terjun dengan suasana alami. Salah satunya Curug Ngumpet.

Berada di Desa Gunung Sari, tepatnya di Kampung Cimudal Loka Purna. Curug Ngumpet Pamijahan Bogor ini menawarkan suasana air terjun yang berada di tengah lingkungan hijau kawasan Gunung Salak.

Pepohonan yang mengelilingi kawasan Pamijahan Bogor serta keberadaan tebing di sekitar aliran air membuat Curug Ngumpet memiliki karakter wisata alam tersendiri.

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Suara gemericik air juga menghadirkan suasana yang cocok bagi pengunjung yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk perkotaan.

Pesona Curug Ngumpet juga dapat menjadi daya tarik bagi pencinta fotografi.

Advertisement Perpaduan air terjun, pepohonan, bebatuan, dan lanskap alami membuat kawasan ini memiliki sejumlah sudut yang menarik untuk diabadikan.

Bagian dari Kawasan TNGHS

Curug Ngumpet tercatat sebagai salah satu objek wisata yang dikelola Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

Keberadaan destinasi tersebut juga tercantum dalam dokumen Pemerintah Kabupaten Bogor terkait rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kawasan Pamijahan sendiri dikenal sebagai salah satu wilayah yang memiliki banyak potensi wisata alam.

Selain Curug Ngumpet, terdapat sejumlah air terjun lain yang menjadi pilihan bagi wisatawan untuk menjelajahi kawasan sekitar Gunung Salak.