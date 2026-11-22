RADAR BOGOR – Ingin menikmati suasana pegunungan sekaligus melihat hamparan alam hijau dari ketinggian? Ranggon Hills di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, bisa menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk dikunjungi.

Berada di kawasan wisata Gunung Salak Endah Bogor, tepatnya di Desa Gunung Picung, Ranggon Hills menawarkan pemandangan perbukitan, lembah, hingga hamparan pepohonan yang menyegarkan mata.

Lokasinya yang berada di dataran tinggi menjadi daya tarik tersendiri Ranggon Hills Bogor. Dari sejumlah titik pandang, pengunjung bisa menikmati lanskap alam kawasan Gunung Salak dengan suasana yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan.

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Salah satu aktivitas yang banyak menarik perhatian wisatawan adalah berburu foto.

Ranggon Hills memiliki sejumlah spot foto di area terbuka yang memanfaatkan panorama perbukitan dan lembah sebagai latar belakang.

Advertisement Selain itu, tersedia pula berbagai wahana dan fasilitas rekreasi yang bisa dinikmati pengunjung.

Kehadiran beragam pilihan aktivitas membuat destinasi ini cocok dikunjungi bersama keluarga, teman, maupun pasangan.

Bagi wisatawan yang ingin melepas penat, suasana alam Ranggon Hills bisa menjadi daya tarik utama.

Hamparan hijau dan udara khas kawasan pegunungan memberikan kesempatan untuk bersantai sambil menikmati pemandangan.

Lokasi dan Tips Berkunjung

Ranggon Hills berlokasi di Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Destinasi ini termasuk dalam kawasan wisata Gunung Salak Endah yang dikenal memiliki banyak pilihan wisata alam.