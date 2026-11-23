Taman Safari Bogor mengadakan Safari Malam Special mulai 27 sampai 28 November 2026. (Foto: Taman Safari Bogor)

RADAR BOGOR — Taman Safari Indonesia terus berkomitmen menghadirkan inovasi rekreasi keluarga berstandar internasional dan terbaru, Taman Safari Bogor menghadirkan program unggulan akhir pekan bertajuk “Safari Malam Special”.

Acara spesial ini akan diselenggarakan selama dua malam berturut-turut yakni Jumat, 27 November 2026 dan Sabtu, 28 November 2026.

Advertisement Mengusung konsep besar “A New World of Wonder Awaits”, Safari Malam kali ini dirancang untuk membawa pengunjung memasuki dimensi hiburan malam hari yang berbeda.

Tidak hanya menawarkan sensasi menjelajahi habitat satwa di bawah langit malam Cisarua, Puncak, Sahabat Satwa juga akan disuguhkan pertunjukan panggung tematik berkonsep pop-up storybook teater yang memadukan unsur cerita (stories), musik (music), serta momen-momen magis (magical moments).

Advertisement Marketing Manager Taman Safari Bogor Danang Wibowo menyampaikan dalam rangkaian pertunjukan utama tersebut, pengunjung akan diajak menyambut kejutan spesial.

"Dengan kehadiran ikon satwa kesayangan Taman Safari Bogor, Giant Panda, pada safari siang yang siap menyapa dan menghibur para pengunjung secara interaktif di panggung utama," ujar Danang.

Program ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Taman Safari Bogor untuk memperkaya ragam pengalaman wisata edukatif bagi seluruh generasi, sejalan dengan pilar konservasi, edukasi, dan rekreasi terpadu yang diusung perusahaan.

Melalui Safari Malam Special pada 27 dan 28 November mendatang, pihaknya ingin memberikan pengalaman akhir pekan yang lebih spektakuler dan berkesan bagi keluarga.

"Perpaduan antara edukasi satwa nokturnal dengan kemasan pertunjukan musikal dan kejutan spesial di panggung teater diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta masyarakat terhadap satwa dan pelestarian alam sejak dini,” jelas Danang.