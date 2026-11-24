RADAR BOGOR – Menjelajahi keindahan alam Sentul, Kabupaten Bogor, tidak selalu harus dengan mendaki gunung yang memiliki medan berat. Cukup ke Bukit Daolong.

Ya, bagi pencinta aktivitas luar ruang yang ingin menikmati suasana perbukitan sambil berjalan kaki, Bukit Daolong di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, bisa menjadi salah satu pilihan destinasi trekking.

Berada pada ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut (mdpl), Bukit Daolong menawarkan suasana alam yang asri dengan hamparan perbukitan hijau khas kawasan Sentul.

Advertisement Lokasi ini cocok bagi pengunjung yang ingin melepas penat sekaligus menikmati panorama alam dari ketinggian.

Untuk mencapai kawasan tersebut, pengunjung dapat menempuh perjalanan trekking melalui jalur Bojong Koneng.

Sepanjang rute, terdapat jalan setapak yang melewati area perkebunan, pepohonan rindang, hingga sejumlah tanjakan sebelum tiba di titik-titik yang menyuguhkan pemandangan alam.

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Panorama Perbukitan Sentul hingga Gunung Salak

Salah satu daya tarik utama Bukit Daolong adalah pemandangan alam yang bisa dinikmati dari kawasan perbukitan.

Ketika kondisi cuaca cerah, pengunjung berkesempatan menyaksikan hamparan lanskap Sentul dari ketinggian.

Tidak hanya itu, siluet Gunung Salak serta Gunung Gede Pangrango juga dapat terlihat dari beberapa titik di jalur trekking.

Panorama tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana alam terbuka maupun mengabadikan momen perjalanan.