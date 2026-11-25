RADAR BOGOR – Warga yang ingin mencari suasana berbeda di tengah kesibukan perkotaan, di Cibinong, Kabupaten Bogor, Situ Plaza hadir sebagai ruang publik bernuansa danau yang bisa dimanfaatkan untuk bersantai.

Terletak di kawasan Jalan Tegar Beriman, Situ Plaza Cibinong menawarkan pemandangan badan air di tengah lingkungan perkotaan.

Keberadaan danau Situ Plaza Cibinong ini memberikan suasana tersendiri di antara aktivitas jalan raya dan deretan bangunan yang berada di sekitarnya.

Advertisement Kawasan tersebut bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin berjalan kaki dengan santai, duduk menikmati pemandangan, hingga menghabiskan waktu bersama keluarga maupun teman.

Dengan latar danau dan ruang terbuka, pengunjung dapat menikmati suasana luar ruang tanpa perlu menempuh perjalanan jauh menuju kawasan pegunungan.

Situ Plaza Cibinong sendiri berada di area pusat pemerintahan Kabupaten Bogor. Letaknya yang berada di kawasan strategis membuat ruang publik ini cukup mudah dijangkau oleh masyarakat yang memiliki aktivitas di sekitar Cibinong dan membutuhkan tempat untuk melepas penat sejenak.

Lebih dari sekadar menawarkan pemandangan, keberadaan situ di tengah kawasan perkotaan juga memiliki arti penting bagi lingkungan.

Ruang terbuka yang berpadu dengan badan air dapat menjadi bagian dari penataan lingkungan kota sekaligus menyediakan alternatif rekreasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Meski demikian, pengunjung yang datang tetap diimbau menjaga kebersihan serta mematuhi ketentuan yang berlaku di kawasan Situ Plaza Cibinong.

Masyarakat juga sebaiknya memastikan kondisi akses dan fasilitas sebelum berkunjung, mengingat informasi maupun ketersediaannya dapat berubah sewaktu-waktu.