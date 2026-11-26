RADAR BOGOR – Ingin menikmati wisata alam sekaligus menguji adrenalin tanpa harus mendaki gunung berhari-hari? Puncak Lalana di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, bisa menjadi salah satu destinasi menarik untuk dikunjungi.

Puncak Lalana yang merupakan kawasan perbukitan batu kapur ini, menawarkan jalur trekking menanjak dengan panorama alam Bogor dari ketinggian.

Puncak Lalana berlokasi di kawasan Gunung Kapur Ciampea, tepatnya di Desa Cibadak, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.

Advertisement Destinasi alam tersebut berada pada ketinggian sekitar 385 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Keunikan Puncak Lalana terletak pada bentang alamnya yang didominasi formasi bebatuan kapur.

Karakter tersebut membuat jalur pendakiannya berbeda dibandingkan kawasan perbukitan lainnya di Bogor.

Advertisement Baca Juga: Kronologi 26 Penambang Emas Terjebak di Gunung Butak Bogor, 13 Orang Berhasil Dievakuasi

Sepanjang perjalanan menuju puncak, pengunjung akan melewati medan berbatu dengan kontur yang terus menanjak.

Pada beberapa titik, jalurnya cukup terjal sehingga membutuhkan tenaga ekstra untuk mencapai area tertinggi.

Walaupun durasi pendakiannya relatif lebih singkat dibandingkan pendakian gunung-gunung tinggi, bukan berarti pengunjung bisa mengabaikan persiapan.

Kondisi fisik dan perlengkapan yang memadai tetap diperlukan agar perjalanan berlangsung aman dan nyaman.